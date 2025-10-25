به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی‌فرد صبح شنبه در دیدار جمعی از پرستاران با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، آیت‌الله سید علیرضا عبادی، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، گفت:

حضرت رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: «کسی که یک شبانه‌روز پرستاری از بیماری را بر عهده گیرد، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می‌کند.» بی‌تردید همکاران پرستار ما در این اجر عظیم الهی شریک هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ بیمارستان دانشگاهی و دو بیمارستان غیردانشگاهی در استان خراسان جنوبی فعال است و مجموعاً بیش از ۲۳۰۰ پرستار در این مراکز به مردم خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: پرستاران ما با وجود تمام کمبودها، همواره تلاش کرده‌اند خدمات درمانی را با بهترین کیفیت ارائه دهند و در بحران‌ها هرگز از میدان خدمت عقب‌نشینی نکرده‌اند.

گنجی‌فرد با اشاره به نقش پرستاران در بحران‌های ملی اظهار داشت: در دوران شیوع کرونا، در شرایط جنگ تحمیلی و حتی در حوادث اخیر مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر، همکاران پرستار ما داوطلبانه در صف نخست خدمت بودند. پنج تیم درمانی از خراسان جنوبی آماده اعزام به مناطق درگیر بودند که بیشتر اعضای آنها از پرستاران تشکیل می‌شدند.

وی افزود: در ایام اربعین حسینی نیز بیش از ۷۰ نفر از پرستاران و پزشکان استان در قالب دو تیم اعزامی از سوی بسیج جامعه پزشکی و هلال احمر به کشور عراق اعزام شدند و در شهرهای مقدس کاظمین و نجف به زائران خدمت‌رسانی کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی استان است، گفت: این دانشگاه با ۹۵۰۰ کارمند و ۴۷۰۰ دانشجو، علاوه بر مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی، مسئولیت اصلی سلامت مردم را نیز بر عهده دارد.

چالش‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

وی بیان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات، محدودیت منابع مالی و کمبود حمایت‌های بیمه‌ای، چالش‌های جدی دانشگاه است.

وی تأکید کرد: به علت وسعت جغرافیایی، جمعیت کم و پراکندگی بالای استان، درآمد دانشگاه اندک است و از طرف دیگر، تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت‌ها و کسورات غیرمنصفانه، فشار مالی مضاعفی بر دانشگاه وارد کرده است.

گنجی‌فرد با اشاره به وضعیت خاص بیمارستان‌های استان گفت: از ۱۵ بیمارستان دانشگاهی، ۷ بیمارستان کاملاً زیان‌ده و حاکمیتی هستند؛ یعنی صرفاً برای تداوم خدمات به مردم فعال‌اند و درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و انتظار می‌رود بودجه ویژه‌ای برای حمایت از این مراکز در نظر گرفته شود.

وی افزود: متأسفانه در تخصیص منابع ملی، خراسان جنوبی تنها سهمی معادل یک درصد جمعیت کشور دریافت می‌کند، در حالی که شرایط محرومیت و پراکندگی این استان ایجاب می‌کند نگاه حمایتی و ویژه‌تری از سوی وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد.

مطالبات معوق پرستاران و درخواست از سازمان‌های بیمه گر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با ابراز تأسف از تأخیر در پرداخت حقوق پرستاران گفت: مایه شرمندگی است که در روز پرستار اعلام کنم پرداختی‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بسیاری استان‌ها عقب‌تر است؛ در حالی که وجدان کاری، صداقت و تعهد پرستاران خراسان جنوبی مثال‌زدنی است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بارها از دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌گر درخواست همکاری کرده تا بخشی از مطالبات عقب‌افتاده پرستاران پرداخت شود، اما هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

گنجی‌فرد با قدردانی از حمایت‌های معنوی آیت‌الله عبادی گفت: با وجود همه تنگناها، خدمات درمانی در استان لحظه‌ای متوقف نخواهد شد؛ زیرا پرستاران ما با روحیه‌ای ایثارگرانه، کار را عبادت می‌دانند و سلامت مردم را بر هر چیز مقدم می‌دارند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همدلی مسئولان استانی و ملی، شاهد رفع مشکلات معیشتی پرستاران و بهبود زیرساخت‌های درمانی خراسان جنوبی باشیم تا بتوانیم بیش از گذشته قدردان زحمات این قشر فداکار باشیم.