حضور مربی کردستانی در اردوی تدارکاتی تیم ملی دوومیدانی بزرگسالان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید اردوی تدارکاتی تیم ملی دوومیدانی رده سنی بزرگسالان با حضور منتخبین ماده های مختلف از استان های سراسر کشور به میزبانی تهران در حال برگزاری است.

این مرحله از اردوی تیم ملی دوومیدانی بزرگسالان کشور از ۲۳ دیماه در مجموعه ورزشی انقلاب شهر تهران آغاز و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

براین اساس، «میلاد سیار» مربی جوان و خوش فکر کردستانی نیز با دعوت کادر فنی فدراسیون به این اردو فراخوانده شده است.

گفتنی است؛ تیم ملی دوومیدانی بزرگسالان ایران خود را برای حضور موفق در بازی های آسیایی ناگویای ۲۰۲۶ که قرار است شهریورماه سال آینده به میزبانی کشور ژاپن برگزار شود، آماده می کنند.