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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

توانمندسازی پرستاران اولویت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است

توانمندسازی پرستاران اولویت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است

بیرجند- مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند توانمندسازی پرستاران را اولویت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانست و گفت: طی سال گذشته ۱۰ پرستار به دوره‌های تخصصی خارج از استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نصرآبادی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و هفته پرستار، اظهار داشت: هفته پرستار فرصتی است برای تجلیل از تلاش‌های ایثارگرانه پرستاران و بازنگری در مسیر حرفه‌ای آنان که بر پایه علم، تعهد و انسانیت شکل گرفته است.

وی افزود: آرامش بیماران و خدمت به انسان‌ها هدف اصلی و مقدس پرستاران است و جامعه پرستاری با روحیه‌ای متعهدانه، عاشقانه و بی‌منت در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارد.

نصرآبادی با اشاره به اقدامات یک سال گذشته مدیریت پرستاری دانشگاه گفت: طی سال گذشته ۱۰ نفر از پرستاران برای شرکت در دوره‌های تخصصی به خارج از استان اعزام شدند و بیش از ۱۲۰ دوره آموزشی برای پرستاران در سطح استان برگزار شد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات وزارت بهداشت در سال گذشته، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران پرستاری و سوپروایزرها در مشهد بود که جمعی از مدیران دانشگاه نیز در این دوره‌ها شرکت کردند و این دوره‌ها نقش مهمی در ارتقای مهارت‌های مدیریتی داشته است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: پس از صدور ابلاغیه شورای هماهنگی پرستاری توسط ریاست دانشگاه، تاکنون دو جلسه با اعضای شورا برگزار شده و جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری شهرستان‌ها نیز به‌صورت حضوری برگزار می‌شود تا مسائل و چالش‌های حوزه پرستاری بررسی و تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

وی افزود: جلسات مدیران پرستاری بیمارستان‌های شهرستان بیرجند به‌صورت اتاق فکر برگزار می‌شود تا مشکلات روز پرستاران مطرح و راهکارهای عملی برای رفع آن تدوین شود. همچنین در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، نشست‌های کارشناسی برگزار و مشکلات به وزارت بهداشت منعکس شده است.

نصرآبادی کمبود نیروی انسانی را از چالش‌های اصلی حوزه پرستاری عنوان کرد و گفت: با افزایش مبالغ اضافه‌کار از ابتدای سال، انگیزه پرستاران افزایش یافته و بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران شده است. همچنین از ظرفیت دانشجویان پرستاری برای پشتیبانی از بخش‌های درمانی استفاده شده است.

وی با اشاره به کمبود پانسیون‌های پرستاری افزود: در برخی مناطق به دلیل نبود امکانات اقامتی مناسب، پرستاران به سایر استان‌ها مهاجرت می‌کنند که امیدواریم با حمایت معاونت‌های درمان و توسعه، این مشکل برطرف شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ضمن قدردانی از تلاش‌های ریاست دانشگاه، معاونت‌ها، مدیران شبکه‌ها و بیمارستان‌ها و همکاران پرستاری گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها، همدلی و تلاش جمعی موجب شده است تا فعالیت‌های حوزه پرستاری دانشگاه به شکل منظم و هدفمند ادامه یابد.

کد مطلب 6635694

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