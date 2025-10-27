توانمندسازی پرستاران اولویت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نصرآبادی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و هفته پرستار، اظهار داشت: هفته پرستار فرصتی است برای تجلیل از تلاش‌های ایثارگرانه پرستاران و بازنگری در مسیر حرفه‌ای آنان که بر پایه علم، تعهد و انسانیت شکل گرفته است.

وی افزود: آرامش بیماران و خدمت به انسان‌ها هدف اصلی و مقدس پرستاران است و جامعه پرستاری با روحیه‌ای متعهدانه، عاشقانه و بی‌منت در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارد.

نصرآبادی با اشاره به اقدامات یک سال گذشته مدیریت پرستاری دانشگاه گفت: طی سال گذشته ۱۰ نفر از پرستاران برای شرکت در دوره‌های تخصصی به خارج از استان اعزام شدند و بیش از ۱۲۰ دوره آموزشی برای پرستاران در سطح استان برگزار شد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات وزارت بهداشت در سال گذشته، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران پرستاری و سوپروایزرها در مشهد بود که جمعی از مدیران دانشگاه نیز در این دوره‌ها شرکت کردند و این دوره‌ها نقش مهمی در ارتقای مهارت‌های مدیریتی داشته است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: پس از صدور ابلاغیه شورای هماهنگی پرستاری توسط ریاست دانشگاه، تاکنون دو جلسه با اعضای شورا برگزار شده و جلسات ماهیانه با مدیران پرستاری شهرستان‌ها نیز به‌صورت حضوری برگزار می‌شود تا مسائل و چالش‌های حوزه پرستاری بررسی و تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

وی افزود: جلسات مدیران پرستاری بیمارستان‌های شهرستان بیرجند به‌صورت اتاق فکر برگزار می‌شود تا مشکلات روز پرستاران مطرح و راهکارهای عملی برای رفع آن تدوین شود. همچنین در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، نشست‌های کارشناسی برگزار و مشکلات به وزارت بهداشت منعکس شده است.

نصرآبادی کمبود نیروی انسانی را از چالش‌های اصلی حوزه پرستاری عنوان کرد و گفت: با افزایش مبالغ اضافه‌کار از ابتدای سال، انگیزه پرستاران افزایش یافته و بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران شده است. همچنین از ظرفیت دانشجویان پرستاری برای پشتیبانی از بخش‌های درمانی استفاده شده است.

وی با اشاره به کمبود پانسیون‌های پرستاری افزود: در برخی مناطق به دلیل نبود امکانات اقامتی مناسب، پرستاران به سایر استان‌ها مهاجرت می‌کنند که امیدواریم با حمایت معاونت‌های درمان و توسعه، این مشکل برطرف شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ضمن قدردانی از تلاش‌های ریاست دانشگاه، معاونت‌ها، مدیران شبکه‌ها و بیمارستان‌ها و همکاران پرستاری گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها، همدلی و تلاش جمعی موجب شده است تا فعالیت‌های حوزه پرستاری دانشگاه به شکل منظم و هدفمند ادامه یابد.