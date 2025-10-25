  1. استانها
  2. لرستان
۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف دلفان

تشکیل پرونده تعزیراتی برای نانوایی‌های متخلف دلفان

خرم‌آباد - برای نانوایی‌های متخلف شهرستان دلفان پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گشت مشترک بازرس جهاد شهرستان دلفان و مسئول اداره غله این شهرستان از ۱۰ واحد خبازی سطح شهر نورآباد بازدید به عمل آمد که برای سه واحد خبازی پرونده تعزیراتی تشکیل داده شد.

در این بازدیدها که بر اساس مصوبات کارگروه آرد و نان و کمیته تنظیم بازار شهرستان صورت گرفت، وضعیت کیفیت نان، وزن چانه و نان، ثبت آرد تحویلی در کارتکس، سطح ارائه خدمات نانوایان به شهروندان و رضایتمندی مشتریان، وضعیت بهداشت محیط و کارکنان واحدهای خبازی، مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت.

در این بازدید ضمن، تقدیر و تشکر از واحدهای خبازی مطلوب، برای سه واحد خبازی که تخلفاتی از قبیل عدم نصب تابلو، کم‌فروشی نان، عدم درج اطلاعات کارتکس را داشتند پرونده تعزیراتی تشکیل داده شد.

کد مطلب 6633915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار