به گزارش خبرگزاری مهر، در گشت مشترک بازرس جهاد شهرستان دلفان و مسئول اداره غله این شهرستان از ۱۰ واحد خبازی سطح شهر نورآباد بازدید به عمل آمد که برای سه واحد خبازی پرونده تعزیراتی تشکیل داده شد.

در این بازدیدها که بر اساس مصوبات کارگروه آرد و نان و کمیته تنظیم بازار شهرستان صورت گرفت، وضعیت کیفیت نان، وزن چانه و نان، ثبت آرد تحویلی در کارتکس، سطح ارائه خدمات نانوایان به شهروندان و رضایتمندی مشتریان، وضعیت بهداشت محیط و کارکنان واحدهای خبازی، مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت.

در این بازدید ضمن، تقدیر و تشکر از واحدهای خبازی مطلوب، برای سه واحد خبازی که تخلفاتی از قبیل عدم نصب تابلو، کم‌فروشی نان، عدم درج اطلاعات کارتکس را داشتند پرونده تعزیراتی تشکیل داده شد.