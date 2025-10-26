  1. بین الملل
تداوم حملات صهیونیست‌ها به غزه با وجود توافق آتش بس

ارتش رژیم صهیونیستی با وجود برقراری آتش بس در غزه، دیشب و امروز به حملات موشکی و زمینی خود به شهرهای مختلف غزه ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی دیشب در حملات موشکی خود ساختمان‌هایی را در جنوب شرقی شهر غزه تخریب کرده است.

همچنین منابع محلی اعلام کردند که ارتش صهیونیستی شب گذشته برای چهارمین بار ساختمان‌های مسکونی را در مناطق شرقی غزه تخریب کرده‌اند. بر اساس این گزارش صدای انفجارهای قوی در منطقه شنیده شده است.

منابع خبری فلسطینی نیز گزارش دادند که خودروهای ارتش اشغالگر اسرائیل به شدت در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه تیراندازی می‌کنند.

از سوی دیگر قایق‌های جنگی ارتش اسرائیل به سمت قایق‌های ماهیگیران در سواحل شهر غزه تیراندازی می‌کنند.

در همین رابطه وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر جاری، ۹۳ فلسطینی در نتیجه حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند و ۳۲۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند. علاوه بر اینها پیکر ۴۶۴ شهید نیز از زیر آوارها خارج شده است.

