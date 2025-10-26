باقی ماندن هزاران بمب عمل نکرده در سراسر نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که بیش از ۲۰ هزار بمب، قطعه و مهمات حاوی مواد منفجره عمل نکرده در نوار غزه وجود دارد.

بر اساس این گزارش، آمار مذکور در سطح جهانی بی سابقه به شمار می‌رود. ۴۰ درصد از محله‌های مسکونی این باریکه از آلوده‌ترین مناطق محسوب می‌شود و سه هزار تن زباله و دور ریز شامل آهن پاره‌ها و بقایای جنگ در بیت لاهیا، بیت حانون و جبالیا وجود دارد که جمع آوری آنها ۱۰ سال طول خواهد کشید.

به صورت کلی هفت هزار تن از مواد عمل نکرده و منفجر نشده در سراسر غزه وجود دارد که این باریکه را به یک بمب ساعتی تبدیل کرده است.