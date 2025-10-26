افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه ۱۴ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فیلسوفزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۴ تهران در مراسم افتتاحیه که در محله پرستار برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان گفت: کودکان امروز، سرمایههای ارزشمند فردای شهر هستند و فراهمسازی فضاهای فرهنگی مناسب برای آنها از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری منطقه ۱۴ به شمار میرود.
وی افزود: کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان محله پرستار با هدف گسترش عدالت فرهنگی، ارتقای سطح آگاهی خانوادهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان نسل جدید راهاندازی شده است.
فیلسوف زاده یادآور شد: این فضا علاوه بر دسترسی آسان کودکان به منابع آموزشی و سرگرمی، زمینهساز رشد خلاقیت و تقویت مهارتهای اجتماعی آنان نیز خواهد بود.
در پایان این مراسم، کودکان و نوجوانان حاضر در فضاهای آموزشی و سرگرمی کتابخانه به اجرای برنامههای شاد فرهنگی پرداختند و از غرفههای کتاب و نقاشی بازدید کردند.
این کتابخانه، نمادی از توجه مدیریت شهری منطقه ۱۴ به گسترش زیرساختهای فرهنگی و سرمایهگذاری برای آینده نسلهای نوپای دارالمومنین تهران است.
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