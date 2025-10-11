به گزارش خبرگزاری مهر،همایش «سه نسلیها» با عنوان شمیم زندگی با حضور مدیر کل سلامت شهرداری تهران و با تاکید بر تداوم برنامههای اجتماع محور در منطقه ۱۴ تهران برگزارشد.
مجتبی فیلسوف زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴ تهران از برگزاری موفق رویداد بزرگ «سه نسلیها» تحت عنوان «شمیم زندگی» در مجموعه ورزشی مهرورزان خبر داد.
این گردهمایی عظیم با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای کانونهای سالمندان، مادران و کودکان، با هدف تقویت پیوند عاطفی و همبستگی بین سه نسل برگزار شد و شاهد استقبال پرشور شهروندان بود.حضور
فیلسوف زاده با اشاره به اهمیت ایجاد بسترهای تعاملی میان گروههای سنی مختلف، گفت: رویداد «سه نسلیها» که با استقبال چشمگیر شهروندان به نقطه اوج خود رسید، با هدف تقویت ساختارهای خانوادگی و اجتماعی، ۱۰۰۰ نفر از اعضای کانونهای فعال منطقه را گرد هم آورد.
وی افزود: حضور مقامات ارشد شهری در این رویداد، نشاندهنده اهمیت ویژهای است که مدیریت شهری برای سرمایههای اجتماعی قائل است.
صاحب مدیر کل محترم سلامت شهرداری تهران، به همراه رئیس مرکز بهداشت شرق تهران، در این مراسم سخنرانی مدیر کل بر لزوم تقویت پیوند سه نسلیها تأکید ویژهای داشت.
فیلسوف زاده در ادامه و در تشریح بخشهای جانبی این رویداد اظهار داشت: غرفههای مختلفی برای ارائه خدمات تخصصی برپا شد که بازتابدهنده نیازهای متنوع این سه نسل بود که از جمله می توان به مکتب خانه: آموزش فضای مجازی به سالمندان، پلی به دنیای دیجیتال، فرهنگ خانه: محفلی با حضور نویسندگان مطرح سالمند در حوزه سلامت،گنج خانه: معرفی و عرضه هنرنماییهای هنرمندان سالمند، بازی خانه: معرفی بازیهای سالمندی و غرفه کودک و تقدیر از دبیران کانون سالمندان محلات، نخبگان علمی، فرهنگی و هنری سالمند اشاره کرد.
معاون فرهنگی منطقه با اشاره به برنامههای ویژه برای ثبت خاطرات، گفت: یکی از جلوههای ویژه برنامه، غرفه عکساخانه بود که فرصت ثبت عکسهای یادگاری از ترکیب سه نسل (مادربزرگ، مادر و نوه) را فراهم کرد تا این خاطرات ماندگار شود.
وی افزود: جلوه شادی و نشاط در این رویداد با حضور عمو بانی و هفت کوله که با اجرای شاد و مهیج خود کودکان را سرگرم کردند، دوچندان شد. همچنین مفتخریم که هنرمند گرانقدر، رضا بنفشه خواه، به عنوان یکی از مدعوین ویژه، در جمع ما حضور یافتند و بر اهمیت حفظ نشاط در دوران سالمندی تأکید کردند.
فیلسوف زاده در پایان تاکید کرد: این رویداد نشان داد که با برنامهریزی هدفمند، میتوان زمینههای لازم برای انتقال تجربه از نسلهای پیشین به نسلهای آینده و ایجاد همبستگی عمیقتر در جامعه هدف منطقه ۱۴ را فراهم کرد و شهرداری منطقه ۱۴ مصمم به تداوم این دست برنامه ها است.
