۱۸۱ کیلوگرم ماری جوانا در لالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جمالپور شاهمنصوری در تشریح جزئیات یک عملیات موفق پلیسی و قضائی در این شهرستان، اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع مأموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان لالی، عملیاتی غافلگیرانه در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان انجام شد.
وی افزود: این عملیات در ساعت ۶ صبح به اجرا درآمد و در جریان آن، مقدار ۱۸۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل (ماریجوانا) از یک باند سازمانیافته توزیع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
دادستان لالی جزئیات دستگیریها و توقیفات را اینگونه تشریح کرد: در این عملیات، پنج نفر متهم که اعضای اصلی باند توزیع مواد مخدر بودند، دستگیر شدند. پنج دستگاه خودروی حامل مواد مخدر توقیف شد. بررسیهای تکمیلی نشان داد که یکی از خودروهای توقیفی مورد استفاده قاچاقچیان، مسروقه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لالی ضمن تقدیر از تلاش شبانهروزی و هوشمندانه نیروهای انتظامی شهرستان، تأکید کرد که دستگاه قضائی با قاچاقچیان مواد مخدر و اخلالگران نظم عمومی، قاطعانه و بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.
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