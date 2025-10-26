به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر یکشنبه در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای اسلامی این شهر و تصویب پیشنهادات نامگذاری معابر اصلی و فرعی شهرستان سنندج برگزار شد، اظهار کرد: آرمان بنفشی یکی از جوانان فداکار سنندجی است که باید نام و یادش در این دیار زنده بماند و نامگذاری بلوار ورودی ننله سنندج به نام ایشان تصویب شد.

وی افزود: با نامگذاری یکی از معابر اصلی به نام این جوان از خود گذشته، مردم سنندج یاد و خاطره ایثار و فداکاری او را گرامی می‌دارند و به این ترتیب، روحیه ایثار در جامعه به ویژه نسل جوان تقویت می‌شود.

فرماندار سنندج تصریح کرد: نامگذاری معابر یک فرصت بی‌نظیر برای زنده نگه داشتن یاد بزرگان، شهدا و افرادی است که در راه پیشرفت و اعتلای جامعه فداکاری کرده‌اند. این روند باید با احترام و دقت و با در نظر گرفتن خواسته‌های مردم انجام شود.

یکی از پیشنهادات مهم این جلسه، نامگذاری بلوار ورودی ننله به یاد «آرمان بنفشی» بود.

آرمان بنفشی، جوان فداکار سنندجی، سال گذشته در حادثه‌ای جان خود را فدای دیگران کرد و این اقدام شجاعانه او مورد تقدیر قرار گرفت.

در این جلسه همچنین، نامگذاری تعدادی از معابر اصلی نایسر (۲۸ معبر) به نام مشاهیر فرهنگی، ادبا، علمای دینی و شهدای این منطقه با توجه به درخواست اهالی و پیشنهاد شورای اسلامی شهر سنندج نیز تصویب شد.

این معابر به یاد افرادی نامگذاری می‌شود که منزل پدری آنان در این مناطق قرار دارد.