به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا شامگاه سه‌شنبه همراه با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و فرماندار سنندج با حضور در منزل زنده یاد آرمان بنفشی جوان ۳۶ ساله سنندجی که پس از نجات جان چهار نفر گرفتار در چاه متأسفانه جان خود را از دست داد، با خانواده داغدار آن جوان مرحوم دیدار و از آنها دلجویی کرد.

استاندار کردستان مجدد این حادثه غم‌بار را به بازماندگان این مرحوم و مردم قهرمان پرور استان تبریک و تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را مسئلت کرد.

زارعی کوشا با بیان اینکه کار بزرگی که آرمان بنفشی با نثار جان خود ماندگار کرد افتخار بزرگی برای مردم استان، جوانان شهر سنندج و برای خانواده محترم این عزیز از دست رفته است، اظهار داشت: این نمونه از خودگذشتگی بیانگر این است که این فرزند برومند کردستانی، با تربیت اسلامی و سر سفره حلال بزرگ شده و امروز با فداکاری و ایثار، جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشت و قطعاً به آرمانی که مدنظرش بود نائل آمد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آیات و روایات دینی، فضیلتی بالاتر از این نیست که انسان از بهترین و برترین داشته خود که همانا جان اوست برای رضایت و خشنودی خداوند از آن بگذرد و انفاق کند و به درجه ابرار که بالاترین درجات است برسد، افزود: بعضی انسان‌ها آنقدر در معنویت، خیرخواهی و دلسوزی به دیگران پیش می‌روند که صلاحیت رسیدن به این مقام را پیدا می‌کنند و امروز آرمان قهرمان، شیر مرد سنندجی توانست به این مرتبه از پاکی و شجاعت و انسانیت دست یابد.

وی تمجید و تجلیل از انسان‌دوستی، بزرگمردی و ایثار و فداکاری را وظیفه خود و دیگر مسئولین دانست و گفت: ما آرمان بنفشی را به عنوان الگویی شایسته برای جوانان و نسل‌های آینده شهر و کشورمان می‌دانیم و با هماهنگی شورای شهر و شهرداری، یکی از میادین یا خیابان‌های شهر سنندج را به نام این جوان فداکار نامگذاری خواهیم کرد.

استاندار کردستان از انجام اقدامات دیگری در حوزه رسانه برای معرفی این فداکاری بزرگ در راستای ماندگاری راه و رسم مرحوم آرمان بنفشی خبر داد.

مادر زنده یاد «آرمان بنفشی» در این دیدار ضمن ابراز دلتنگی، از استاندار کردستان درخواست کرد نام آن مرحوم زنده نگه داشته شود.

روایت آرمانی که آرمانش رضایت خدا بود

بر اساس این گزارش؛ روز جمعه سی و یکم فروردین ماه یکی از اهالی روستای خلیچیان در اطراف شهر سنندج پس از اینکه فریادهای همسایه باغ خود را می‌شنود، برای کمک وارد باغ آنها می‌شود که می‌بیند چهار نفر داخل چاه آب گرفتار و دچار گازگرفتگی شده‌اند.

این جوان همسایه به نام «آرمان بنفشی» وارد چاه می‌شود و هر چهار نفر گرفتار را که یک پدر و سه پسر بوده‌اند از چاه بیرون آورده و نجات می‌دهد اما خودش در چاه گرفتار شده و غرق می‌شود و این شروع ماجرایی تکان‌دهنده اما منجر به پایانی برای خود و آغاز زندگی دیگران شد.

در ادامه به آتش‌نشانی خبر می‌دهند و آنها به محل حادثه می‌رسند و چهار نفر نجات‌یافته از چاه را به بیمارستان کوثر سنندج منتقل می‌کنند، اما «آرمان بنفشی» جوان ناجی که پس از نجات جان چهار نفر گرفتار شده در چاه، دچار حادثه می‌شود و جانش را از دست می‌دهد و زندگی پدر و ۳ پسر را پس از زندگی‌خود نجات می‌دهد، به‌حق آرمان بود و به آرمانش رسید.