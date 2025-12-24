رضایی: تکریم قهرمانان ایثار فراموش شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیفالله رضایی ظهر چهارشنبه در جلسه این کمیسیون که به بررسی موضوع نامگذاریها اختصاص داشت، بر لزوم پاسداشت قهرمانانی که برای حفظ ارزشهای جامعه جان خود را فدا کردند تأکید کرد و افزود: تکریم قهرمانان ایثار فراموشنشدنی است.
وی با اشاره به شجاعت زندهیاد آرمان بنفشی که حیات خود را در مسیر نجات همشهریانش فدا ساخت، گفت: این جلوه ایثارگری شایسته عالیترین مراتب تکریم در سطح ملی است و پیشنهاد شد تا با ثبت نام ایشان بهعنوان قهرمان ملی، سردیسی درخور مقام رفیع آن فقید سعید در یکی از میادین شهر نصب شود.
رضایی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر سنندج از همان روزهای ابتدایی وقوع این حادثه، موضوع گرامیداشت یاد و خاطره این قهرمان فداکار را در دستور کار قرار داده است و تاکنون یک بلوار و یک کتاب به نام آرمان بنفشی در سطح شهر نامگذاری و منتشر شده است.
گرامیداشت فداکاران محیط زیست
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا همچنین به حادثه آتشسوزی امسال در آبیدر سنندج اشاره کرد و گفت: به پاس گرامیداشت یاد و خاطره سه نفر از فداکاران محیط زیست که در این حادثه جان خود را از دست دادند، نامگذاری یک میدان و همچنین ساخت سردیس این جانباختگان در دستور کار شورای شهر و شهرداری سنندج قرار گرفته است.
رضایی با تأکید بر رویکرد مردمی شورا افزود: شورای شهر سنندج همواره در حوزههای فرهنگی پیشقدم بوده و خود را جدا از مردم نمیداند و بهعنوان منتخب و معتمد مردم وظیفه دارد قدردان فداکاریها و ارزشهای انسانی شهروندان باشد.
در ادامه جلسه، سایر اعضای شورای شهر سنندج نیز نکاتی درباره نامگذاری خیابانها و میادین شهر سنندج به نام جوانان فداکار مطرح کردند و بر ضرورت استمرار این حرکت فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.
نظر شما