به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میمنتآبادی صبح چهارشنبه در نشست کمیته تبلیغاتی کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان اظهار کرد: کسانی که فرصت خدمت به مردم نصیبشان میشود باید قدردان این فرصت و نعمت باشند و در راستای خدمت به مردم بکوشند.
وی با بیان اینکه جامعه کردستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامههای ارزشی و فرهنگی است، افزود: شهدای کردستان جایگاهی ویژه در تاریخ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دارند و نمونهای از فداکاری و ایثار در کشور هستند.
میمنتآبادی از شهیدان شاخصی چون ناهید فاتحیکرجو و فاطمه اسدی یاد کرد و گفت: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا سرمایهگذاری فرهنگی بزرگی است که آثار آن در آینده جامعه نمایان خواهد شد.
رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج تصریح کرد: سیاست شهرداری در برگزاری کنگره شهدا باید ثابت و یکپارچه باشد و تمام اقدامات در بالاترین سطح کیفی انجام گیرد.
وی همچنین خواستار استفاده از تریبونهای عمومی همچون نماز جمعه و ظرفیت مرکز بزرگ اسلامی برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت شد.
مردم محوری ملاک اصلی برنامههای فرهنگی است
نایب رئیس شورای شهر سنندج نیز در این نشست مردممحوری را ملاک اصلی برنامههای فرهنگی دانست و گفت: برگزاری کنگره شهدا باید در شأن استان کردستان و با توجه ویژه به دانشآموزان و اقشار مختلف جامعه انجام شود.
سیفالله رضایی افزود: نامگذاری خیابانها و کوچهها به نام شهدا از اولویتهای شورای شهر است و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد.
اقتدار ایران نتیجه فداکاری شهدا است
سیدانور رشیدی، شهردار سنندج نیز در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تأکید کرد: قدرت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه، نتیجه ایثار و فداکاری شهدا است و نقش آنان در تأسیس و تثبیت انقلاب اسلامی کلیدی بوده است.
وی با بیان اینکه شهرداری سنندج همچنان با همه توان در خدمت برگزاری کنگره شهدا خواهد بود، خاطرنشان کرد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر طعم تلخ شکست را به دشمنان چشاندند و این خود نمونهای از ایستادگی و اقتدار ملت است.
همچنین عزیزی، رئیس شورای استان کردستان، با تقدیر از خدمات شهرداری سنندج گفت: کردستان به تعبیر رهبر معظم انقلاب سرزمین فداکاریهای بزرگ است و برنامههای کنگره شهدا باید متناسب با این جایگاه طراحی و اجرا شود.
