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۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان - صربستان

دست سینا خلیلی از مدال طلا کوتاه ماند/ یک مدال نقره برای ایران

دست سینا خلیلی از مدال طلا کوتاه ماند/ یک مدال نقره برای ایران

ملی پوش تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در مبارزه فینال برابر حریفی از آذربایجان شد و به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان امشب در شهر نووی ساد صربستان برگزار شد که با کسب یک مدال نقره برای تیم امید ایران همراه بود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

خلیلی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ الکساندر گایدارلی از مولداوی را پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و به مدال نقره رسید.

کد مطلب 6635361

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