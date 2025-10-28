به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در مورد رقابت های جهانی زیر ۲۳ سال در صربستان، اظهار داشت: علاقمندان به کشتی مسابقات را به صورت مستقیم دیدند. سطح مسابقات واقعا بالا بود و تیم های مانند آمریکا، ژاپن، قزاقستان و ازبکستان از برخی نفرات عنوان دار خود در رقابت های جهانی کرواسی استفاده کرده بودند. ضمن اینکه روسیه نیز با ترکیب قدرتمندی در این مسابقات حاضر شده بود.

وی ادامه داد: حضور کشتی گیران مطرح و قدرتمند باعث شد تا یک رقابت جدی بین تیم های ایران با آمریکا و پس از آن ژاپن و روسیه ایجاد شود.

درستکار در مورد عملکرد کشتی گیران ایران در این مسابقات گفت: در کل عملکرد کشتی گیران ما رضایت بخش بود. ما در دیدارهای رودرو مقابل روسیه ۵ پیروزی و تنها یک شکست داشتیم. تیمی که در اختیار داشتیم تقریبا کم تجربه بود و از خیلی از جوان ها استفاده کردیم.

وی افزود: سیاست فدراسیون کشتی و آن چیزی که مدنظر است، آینده نگری، المپیک محور بودن، ظرفیت سازی و پشتوانه سازی است و ما نیز تیم را با این نگاه به این مسابقات اعزام کردیم.

درستکار تأکید کرد: در حالی که چند کشور از جمله آمریکا از کشتی گیران عنوان دار خود در این مسابقات بهره بردند اما ما به احمد محمدنژاد جوان، رحمان عموزاد، امیرحسین فیروزپور و امیرعلی آذرپیرا مدال آوران جهانی کرواسی که می توانستند با ۲۳ سال سن در این مسابقات حضور داشته باشند استراحت دادیم و با تیم دوم خود راهی صربستان شدیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بیان داشت: در این رقابت در نهایت یکی دو نفر دور از انتظار گرفتند به خصوص رضا مومنی که از وی انتظار بیشتری می رفت و با تجربه ای که داشت فکر نمی کردیم مقابل کشتی گیر ارمنستانی شکست بخورد.

وی ادامه داد: در مقابل میلاد والی زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم که وزن سختی است، کشتی های خوبی گرفت و به مدال برنز دست یافت. یا در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد بعنوان یک پدیده ۱۹ ساله خوش درخشید و همه حریفان را با اقتدار شکست داد و در سنگین وزن به مدال طلا دست یافت.

درستکار گفت: واقعیت این است که ما به لحاظ تیمی از آمریکایی ها عقب تر بودیم هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ عنوان دارانی که آن ها داشتند. با این وجود اما می توانستیم قهرمان شویم و فاصله بسیار کم بود و چند عاملی که باعث شد به این نتیجه نرسیم. عملکرد دور از انتظار یکی دو کشتی گیر، قرعه های سختی که کشتی گیران ما با آن مواجه شدند بود. به طور مثال ابوالفضل بابالو اگر آن سوی جدول بود شرایط بهتری داشت و مهدی یوسفی هم همینطور، البته چند اتفاق غیر منتظره و به نوعی بدشانسی هم بود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، تصریح کرد: آقای دبیر رئیس فدراسیون همیشه گفته اند که سیاست فدراسیون پشتوانه سازی است و ما اگر بخواهیم برای تیم بزرگسالان پشتوانه سازی کنیم کجا و کدام میدان بهتر از امیدهای جهان که بتوانیم به نفراتی مانند ابوالفل محمدنژاد، ابوالفضل بابالو، یاسین رضایی، محمد بخشی و میلاد والی زاده میدان بدهیم. به هر صورت اگر می خواهیم پشتوانه سازی کنیم در یکسری میدان ها باید پی آن را به تنمان بمالیم.

درستکار در مورد مباحث فنی در مسابقات امیدهای جهان اظهار داشت: روند رو به رشد کشتی محسوس است اما قطعا ایراداتی وجود دارد. به خصوص در زیرگیری ها و خاک کردن پا و حرکت دوم و اجرای فن باید بیشتر کار کنند. برگ برنده کشتی در ایران زیرگیری و خاک کردن است. این موضوع در برخی مبارزات کشتی گیران ما مشهود که باید برای رفع آن بیشتر تلاش کنیم.

وی در مورد برنامه های تیم بزرگسالان گفت: با توجه به اینکه تیم بزرگسالان درگیر مسابقات کشورهای اسلامی است ما نیز باید به فکر آینده کشتی گیران باشیم و معتقدم حضور آن ها در میدان های به کشتی گیران آسیب می زند. با درنظر گرفتن تمامی شرایط باید برای موفقیت در المپیک گام برداریم و پشتوانه سازی را برای آینده کشتی درنظر بگیرم.

درستکار در پایان خاطرنشان کرد: برای حضور مسابقات پیش رو باید بیشتر کار کنیم. با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی که بعد از مسابقات کشورهای اسلامی اعلام خواهد شد، برنامه های تیم ملی مشخص خواهد شد. هدف ما برای سال آینده، مسابقات بزرگ قهرمانی جهان در بحرین و مسابقات بازیهای آسیایی در ژاپن است.

