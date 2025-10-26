ابوالفضل محمدنژاد به مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر حبیب داودگادجیف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل ختاگ کارسانوف از آذربایجان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.
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عضو تیم کشتی آزاد امیدهای ایران در وزت ۱۲۵ کیلوگرمبا پیروزی در دیدار ردهبندی قهرمانی جهان به مدال برنز دست پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر حبیب داودگادجیف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل ختاگ کارسانوف از آذربایجان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.
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