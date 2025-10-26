ابوالفضل محمدنژاد به مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر حبیب داودگادجیف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل ختاگ کارسانوف از آذربایجان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.



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