به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس شب گذشته در ورزشگاه «کارایسکاکیس» با نتیجه ۲ بر صفر آ. اِ. ک را شکست داد. مهدی طارمی با درخشش در این دیدار، یک گل به ثمر رساند و یک پنالتی برای تیمش گرفت تا عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص دهد.

مهاجم ایرانی المپیاکوس پس از پایان بازی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «کازموت» درباره عملکردش و همکاری‌اش با ایوب الکعبی در خط حمله المپیاکوس گفت: خیلی خوشحالم گلزنی کردم. برای تمام تیم شبی فوق‌العاده بود. فکر نمی‌کنم بهترین بازیکن زمین بوده باشم، اما از اینکه توانستم به تیم کمک کنم خوشحالم. بازی در کنار الکعبی واقعا لذت‌بخش است؛ او مهاجمی باهوش و باتجربه است و دقیق می‌داند در زمین چه باید بکند. تصمیم سرمربی برای بازی همزمان ما در خط حمله عالی بود و خوشبختانه نتیجه داد.

از سوی دیگر، خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی المپیاکوس، نیز در نشست خبری پس از بازی گفت: برای دربی‌ها تفاوتی قائل نیستم. همه مسابقات برای ما اهمیت یکسانی دارند و هدف‌مان پیروزی در تمام بازی‌هاست. قهرمانی زمانی به‌دست می‌آید که در سایر دیدارها امتیاز از دست ندهیم و بازی‌های بزرگ فقط مهم نیستند.

او درباره نقش طارمی در این پیروزی افزود: مهدی کمک بزرگی به تیم کرد. هم پنالتی گرفت و هم گل زد. او بازیکنی مؤثر و تأثیرگذاری است، اما هنوز به آمادگی کامل نرسیده چون دوران آماده‌سازی‌اش کامل نبوده است. در حال حاضر شاید نتواند ۹۰ دقیقه بازی کند، ولی مطمئنم در آینده حتی بیش از این هم می‌تواند به تیم کمک کند.