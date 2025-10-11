  1. ورزش
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

سرمربی روسیه هم منتقد «قلعه‌نویی» شد/ هزار دلیل «تاج» برای یک اشتباه!

سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه پس از دیدار با تیم ملی ایران همان حرفی را زد که چند سال است کارشناسان و پیشکسوتان می‌زنند اما مهدی تاج همچنان روی حرفش ایستاده و قلعه‌نویی را نگه داشته است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیر قلعه نویی بازی با روسیه را باخت و مثل اکثر دیدارهای گذشته نمایشی داشت که نه تنها تحسین کارشناسی را به همراه نداشت بلکه واکنش سرمربی تیم ملی حریف را هم با جملاتی ویرانگر به همراه داشت.

واکنشی که مدت هاست از سوی کارشناسان و پیشکسوتان داخلی به عملکرد فنی تیم ملی صورت می گیرد اما مهدی تاج و مجموعه اش همچنان روی حرفشان ایستاده اند و ظاهرا نظر بقیه هم برایشان مهم نیست چرا که رئیس فدراسیون تاکید کرده است نه تنها در جام جهانی بلکه بعد از جام جهانی هم سرمربی ما قلعه نویی است!

از زمانی که امیر قلعه نویی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده گرفته (اسفند سال ۱۴۰۱) نقدها به عملکرد فنی او در اکثر دیدارها در بالاترین سطح خود بوده و بجز بازی با ژاپن در جام ملت های آسیا که با برد ملی پوشان کشورمان همراه بود، سایر دیدارها با نوسان فنی زیادی همراه بوده اما سرمربی و کادر فنی اش حاضر نیستند این ضعف ها و «بد بودن» را بپذیرند.

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برابر روسیه قرار گرفت که پس از حضور در تورنمنت کافا نقدها به عملکرد این تیم شدت یافت و حتی برخی خواستار برکناری امیر قلعه‌نویی و انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی شدند چرا که این تیم نتوانست برابر تیم های درجه دوم و حتی سوم قاره آسیا عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

دیدار با روسیه شاید بهترین فرصت برای امیر قلعه نویی بود که به منتقدانش ثابت کند قضاوت هایشان در مورد تیم ملی منصفانه نیست و او صاحب «فکر و ایده» تاکتیکی است و ملی پوشان را با تفکرات اجرای یک بازی تاکتیکی (چه تدافعی چه تهاجمی) به میدان می فرستد اما اظهار نظر «والری کارپین» سرمربی تیم ملی روسیه پس از این دیدار مُهر تاییدی بود بر آنچه کارشناسان و پیشکسوتان در چند سال اخیر می گویند و خط قرمز کشیدن بر روی نظرات امیر قلعه نویی و دستیارانش!

«والری کارپین» پس از پیروزی تیمش برابر شاگردان قلعه نویی در پاسخ به پرسشی پیرامون عملکرد فنی تیم ملی ایران گفت: «حریف در ۱۰ دقیقه اول تحت فشار قرار داشت؟ شخصاً فشار زیادی از سوی ایران ندیدم. انگار ما بازی‌ متفاوتی را تماشا می‌کردیم. فقط دو یا سه کرنر و پنج یا شش پرتاب اوت از آنها دیدم.»

تیم ملی ایران برای جام جهانی آماده می شود اما با کدام برنامه و کدام بازیکنان؟ با کدام سرمربی با دانش و کدام بازیکنان تاثیرگذار؟

دیدار با روسیه نشان داد این تیم در بخش های مختلف دچار ضعف و خلاء هایی است که اگر سرمربی تیم ملی قادر به برطرف کردنش بود، باید در دیدار با روسیه نشانی از آنها دیده نمی شد اما نه تنها آن ضعف ها پابرجا هستند بلکه مشکلات دیگری هم در ساختار تیم ملی دیده شد.

امیر قلعه نویی تصور می کند با میدان دادن به یکی دو بازیکن جوان، تغییر نسل را در تیم ملی انجام داده و باتجربه ها عصای دستش خواهند بود اما وقتی عملکرد بازیکنان پا به سن گذاشته در دیدار با روسیه را زیر ذره بین ببرید متوجه خواهید شد خیلی از آنهایی که احتمالا در جام جهانی بازیکن ثابت خواهند بود، با افتی محسوس مواجه شده اند که باید دلایل آن بررسی شود.

علیرضا بیرانوند درون دروازه دیگر آن دروازه بان مطمئن نیست و اشتباهاتی که در دیدار با روسیه داشت نشان داد با روزهای خوبش فاصله زیادی دارد. مهدی طارمی هم در خط حمله همین شرایط را دارد و به عنوان کاپیتان تیم ملی کیفیت لازم را ندارد و رفتن از اینتر و پیوستن به المپیاکوس یونان هم تاثیر مثبتی در بهتر شدن او نداشته است.

علیرضا جهانبخش که کاپیتان اول تیم ملی است و در دقایق پایانی دیدار با روسیه وارد زمین شد ماه هاست بدون تیم است و با توجه به سن بالایی هم که دارد دیگر عصای دست سرمربی نخواهد بود. جناح چپ تیم ملی از بازیکن تخصصی خالی است و ظاهرا امیر قلعه نویی فراموش کرده بود برای بازی با روسیه بازیکن تخصصی در جناح چپ دعوت کند!

حتی اگر بپذیریم تیم ملی ترکیبی در بازیکنان جوان و باتجربه را در اختیار دارد، اما نمی توانیم بپذیریم که این تیم تاکتیک و برنامه ای برای اجرا توسط این بازیکنان دارد. امیر قلعه نویی صاحب ایده و فکری مشخص در تیم ملی نیست و همانطور که سرمربی روسیه گفت بیشتر به کرنر و سانتر و اوت دل بسته است تا شاید در اتفاقات فوتبالی بتواند دروازه حریف را باز کند.

تیم ملی ایران اگر می خواهد با همین دست فرمان به جام جهانی برود، قطعا برابر تیم های حاضر در این تورنمنت مهم و بزرگ به مشکل خواهد خورد و آن زمان دیگر نه مهدی تاج می تواند برای تیم کاری کند نه دیگران. فقط امیر قلعه نویی به خواسته اش رسیده و حضور در یک جام جهانی به عنوان سرمربی تیم ملی ایران را هم در کارنامه اش ثبت کرده و برایش مهم نخواهد بود تیم ملی با چه نتایجی جام را ترک می کند.

حالا که سرمربی روسیه هم مثل بسیاری از پیشکسوتان و کارشناسان و اهالی رسانه به جمع منتقدان امیر قلعه نویی اضافه شده است، مهدی تاج و همکارانش باید قبل از آن که دیر شود تدبیری درست و منطقی برای این تیم داشته باشند. هزار دلیل آوردن برای یک اشتباه می شود هزار و یک اشتباه. کاری که تاج و مجموعه تصمیم گیر در مورد تیم ملی انجام می دهند و هر روز دایره انتقادات را بزرگتر و میزان امیدواری به تیم ملی را کوچکتر می کنند.

رضا خسروي

    • ایرانی IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      18 3
      پاسخ
      این تیم ملی فقط سرمایه و پول بیت المال را هدر میدهد ، هیچ وقت هم سرمربی عوض نخواهد شد چون سرمربی خارجی با این وضع تیم را قبول نخواهد کرد، این تیم با این دستاورد ضعیف در جام جهانی مایه آبروریزی خواهد بود.
    • ناشناس IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      7 18
      پاسخ
      به نظرم مافقط بلد شدیم از سرمربی تیم ملی فوتبال انتقاد کنیم .شما که انتقاد میکنید رزومه تیم روسیه ولیگ روسیه هم باید درنظر بگیرید تمامی بازیکنان حرفه‌ای هستند ولیگ روسیه رو با لیگ ما مقایسه بفرمایید 4تیم مدعی لیگ ما هنوز یک بازی مورد پسند تمام کارشناسان و هواداران خودشون بازی نکردن .تیم ملی هر کشوری از داخل لیگشون انتخاب میشه وقتی ماحصل لیگ ما این بازیکنان هستند شما نیز انتظار غیر معقول باید از مربی تیم ملی نداشته باشید
    • محمد IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      12 3
      پاسخ
      تاج : اگر دوست داری کنار قلعه نویی باشی پس با هم برید خراب کردید به اصل فوتبال ایران رو
    • مهدی IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      10 22
      پاسخ
      قبول دارم خوب بازی نمیکنیم ولی من نمیدونم انقدر چرا کینه داریند از قلعه نویی بعضیها...انگار کسی دیگه بیاد شاهکار میکنه...فوتبال ایران همین هست و بهترین مربی جهان هم بیاد در کوتاه مدت یعنی تا جام جهانی هیچ کاری نمیتواند بکند
    • محمد IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      62 13
      پاسخ
      مربیان تیم ها اصلا در مورد مربیان تیم مقابل صحبتی نمی کنند...برداشت شما از این موضوع کاملا غلط و شبهه دار است و معلوم است با انگیزه کوبیدن سرمربی ایران مطرح شده...ضمن آن که قلعه نویی مربی کار بلدی است.بیخود تخریب نکنید. مربیان خارجی متعددی را هم دیده ایم ...برای تیم ملی باید از مربیان داخلی استفاده کنیم..و کار تاج کاملا درسته.
    • کریم IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      3 12
      پاسخ
      ایشون رو تاج انتخاب نکرده و کاملا واضح هستش که به فدراسیون تحمیل شده. بعد از برکناری عجیب و تاریخی اسکوچیچ کاملا واضح بود پشت پرده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.خود تاج چندین سال مدیرعامل باشگاهای سپاهان و پرسپولیس بوده فوتبالیست بوده چندین سال عضو هیئت مدیره فدراسیون و . بوده خودش خوب میدونه با ایشون هیچ نتیجه ای بدست نمیاد و از آنجا که مربی تحمیل شده است
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      3 1
      پاسخ
      حالا ویلتموس چطوره ؟ آقا یا اخر ای کار کی‌روش چطوره
    • شایان IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کاملا مشخصه فقط قصد کوبیدن قلعه نویی رو با این مطالب دارن، دلال برا پول از طرق تعویض سرمربی تیم ملی هزینه میده به گروهی که تخریب کنن
    • ایرانی IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      4 0
      پاسخ
      درود برشرف تو نویسنده که واقعیت راگفتی.زمان کیروش حداقل شخصیت تیمی داشتیم ساختاردفاعی که اسپانیا پرتغال ارژانتین رابه چالش میکشیدیم وازتیم ملی ایران میترسیدن.سه سال هیچ نداردتیممان حیف
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تیم کی روش حذف شد...و ما مربی خوبی نداریم....بازم کی روش؟

