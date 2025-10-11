به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیر قلعه نویی بازی با روسیه را باخت و مثل اکثر دیدارهای گذشته نمایشی داشت که نه تنها تحسین کارشناسی را به همراه نداشت بلکه واکنش سرمربی تیم ملی حریف را هم با جملاتی ویرانگر به همراه داشت.

واکنشی که مدت هاست از سوی کارشناسان و پیشکسوتان داخلی به عملکرد فنی تیم ملی صورت می گیرد اما مهدی تاج و مجموعه اش همچنان روی حرفشان ایستاده اند و ظاهرا نظر بقیه هم برایشان مهم نیست چرا که رئیس فدراسیون تاکید کرده است نه تنها در جام جهانی بلکه بعد از جام جهانی هم سرمربی ما قلعه نویی است!

از زمانی که امیر قلعه نویی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده گرفته (اسفند سال ۱۴۰۱) نقدها به عملکرد فنی او در اکثر دیدارها در بالاترین سطح خود بوده و بجز بازی با ژاپن در جام ملت های آسیا که با برد ملی پوشان کشورمان همراه بود، سایر دیدارها با نوسان فنی زیادی همراه بوده اما سرمربی و کادر فنی اش حاضر نیستند این ضعف ها و «بد بودن» را بپذیرند.

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی برابر روسیه قرار گرفت که پس از حضور در تورنمنت کافا نقدها به عملکرد این تیم شدت یافت و حتی برخی خواستار برکناری امیر قلعه‌نویی و انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی شدند چرا که این تیم نتوانست برابر تیم های درجه دوم و حتی سوم قاره آسیا عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

دیدار با روسیه شاید بهترین فرصت برای امیر قلعه نویی بود که به منتقدانش ثابت کند قضاوت هایشان در مورد تیم ملی منصفانه نیست و او صاحب «فکر و ایده» تاکتیکی است و ملی پوشان را با تفکرات اجرای یک بازی تاکتیکی (چه تدافعی چه تهاجمی) به میدان می فرستد اما اظهار نظر «والری کارپین» سرمربی تیم ملی روسیه پس از این دیدار مُهر تاییدی بود بر آنچه کارشناسان و پیشکسوتان در چند سال اخیر می گویند و خط قرمز کشیدن بر روی نظرات امیر قلعه نویی و دستیارانش!

«والری کارپین» پس از پیروزی تیمش برابر شاگردان قلعه نویی در پاسخ به پرسشی پیرامون عملکرد فنی تیم ملی ایران گفت: «حریف در ۱۰ دقیقه اول تحت فشار قرار داشت؟ شخصاً فشار زیادی از سوی ایران ندیدم. انگار ما بازی‌ متفاوتی را تماشا می‌کردیم. فقط دو یا سه کرنر و پنج یا شش پرتاب اوت از آنها دیدم.»

تیم ملی ایران برای جام جهانی آماده می شود اما با کدام برنامه و کدام بازیکنان؟ با کدام سرمربی با دانش و کدام بازیکنان تاثیرگذار؟

دیدار با روسیه نشان داد این تیم در بخش های مختلف دچار ضعف و خلاء هایی است که اگر سرمربی تیم ملی قادر به برطرف کردنش بود، باید در دیدار با روسیه نشانی از آنها دیده نمی شد اما نه تنها آن ضعف ها پابرجا هستند بلکه مشکلات دیگری هم در ساختار تیم ملی دیده شد.

امیر قلعه نویی تصور می کند با میدان دادن به یکی دو بازیکن جوان، تغییر نسل را در تیم ملی انجام داده و باتجربه ها عصای دستش خواهند بود اما وقتی عملکرد بازیکنان پا به سن گذاشته در دیدار با روسیه را زیر ذره بین ببرید متوجه خواهید شد خیلی از آنهایی که احتمالا در جام جهانی بازیکن ثابت خواهند بود، با افتی محسوس مواجه شده اند که باید دلایل آن بررسی شود.

علیرضا بیرانوند درون دروازه دیگر آن دروازه بان مطمئن نیست و اشتباهاتی که در دیدار با روسیه داشت نشان داد با روزهای خوبش فاصله زیادی دارد. مهدی طارمی هم در خط حمله همین شرایط را دارد و به عنوان کاپیتان تیم ملی کیفیت لازم را ندارد و رفتن از اینتر و پیوستن به المپیاکوس یونان هم تاثیر مثبتی در بهتر شدن او نداشته است.

علیرضا جهانبخش که کاپیتان اول تیم ملی است و در دقایق پایانی دیدار با روسیه وارد زمین شد ماه هاست بدون تیم است و با توجه به سن بالایی هم که دارد دیگر عصای دست سرمربی نخواهد بود. جناح چپ تیم ملی از بازیکن تخصصی خالی است و ظاهرا امیر قلعه نویی فراموش کرده بود برای بازی با روسیه بازیکن تخصصی در جناح چپ دعوت کند!

حتی اگر بپذیریم تیم ملی ترکیبی در بازیکنان جوان و باتجربه را در اختیار دارد، اما نمی توانیم بپذیریم که این تیم تاکتیک و برنامه ای برای اجرا توسط این بازیکنان دارد. امیر قلعه نویی صاحب ایده و فکری مشخص در تیم ملی نیست و همانطور که سرمربی روسیه گفت بیشتر به کرنر و سانتر و اوت دل بسته است تا شاید در اتفاقات فوتبالی بتواند دروازه حریف را باز کند.

تیم ملی ایران اگر می خواهد با همین دست فرمان به جام جهانی برود، قطعا برابر تیم های حاضر در این تورنمنت مهم و بزرگ به مشکل خواهد خورد و آن زمان دیگر نه مهدی تاج می تواند برای تیم کاری کند نه دیگران. فقط امیر قلعه نویی به خواسته اش رسیده و حضور در یک جام جهانی به عنوان سرمربی تیم ملی ایران را هم در کارنامه اش ثبت کرده و برایش مهم نخواهد بود تیم ملی با چه نتایجی جام را ترک می کند.

حالا که سرمربی روسیه هم مثل بسیاری از پیشکسوتان و کارشناسان و اهالی رسانه به جمع منتقدان امیر قلعه نویی اضافه شده است، مهدی تاج و همکارانش باید قبل از آن که دیر شود تدبیری درست و منطقی برای این تیم داشته باشند. هزار دلیل آوردن برای یک اشتباه می شود هزار و یک اشتباه. کاری که تاج و مجموعه تصمیم گیر در مورد تیم ملی انجام می دهند و هر روز دایره انتقادات را بزرگتر و میزان امیدواری به تیم ملی را کوچکتر می کنند.