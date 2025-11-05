تمجید از حضور کوتاه مدت طارمی در تساوی مقابل آیندهوون

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس یونان در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه کارایسکاکیس به مصاف PSV آیندهوون هلند رفت که این دیدار با تساوی ۱–۱ به پایان رسید.

در این مسابقه، مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس با شماره ۹۹ در فهرست تیم حضور داشت و طبق گزارش‌ها از دقیقه ۷۳ وارد زمین شد تا به خط حمله تیم یونانی انرژی تازه‌ای ببخشد.

طبق گزارش سایت ESPN، طارمی در دقایق پایانی بازی وظیفه حفظ توپ و ایجاد فشار بر خط دفاعی حریف را بر عهده داشت. اگرچه در این مدت کوتاه موفق به گلزنی یا ارسال پاس گل نشد، اما با تحرک بالا و حضور مؤثر در پرسینگ، باعث افزایش فشار روی مدافعان آیندهوون شد.

المپیاکوس که با گل دقیقه ۱۷ پیش افتاده بود، در دقایق پایانی گل تساوی را دریافت کرد و به یک امتیاز بسنده نمود. تیم میزبان در این بازی با ۳۹.۶ درصد مالکیت توپ و ۱۸ شوت عملکرد قابل‌قبولی از خود نشان داد.

با وجود عملکرد محدود از نظر آماری، رسانه یونانی STAT حضور طارمی را نشانه‌ای از تقویت تدریجی او در ترکیب المپیاکوس دانستند و انتظار دارند در دیدارهای بعدی لیگ و اروپا نقش پررنگ‌تری در ترکیب اصلی داشته باشد.