طارمی نماد «جنایت فوتبالی» در یونان شد!/ «رافا بنتیس» و بهای یک اشتباه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «menshouse» یونان، آمار و عملکرد مهدی طارمی (مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس) تمام حقیقت را درباره «جنایت فوتبالی» تابستانی «سبزها» (لقب تیم فوتبال پاناتینایکوس) بازگو میکنند.
مهدی طارمی تا این لحظه در سوپرلیگ یونان با پیراهن المپیاکوس ۳ گل و در جام حذفی یونان هم ۲ گل زده است. او در رقابتهای اروپایی هنوز موفق به گلزنی نشده، اما دیر یا زود آن هم اتفاق میافتد.
او برای این ۵ گل فقط به ۵ شوت نیاز داشته (یعنی دقت ۶۰ درصدی) و در مجموع تنها ۱۱۵ دقیقه بازی کرده است.
اینکه مهاجم ایرانی تا این اندازه مؤثر است، اصلاً تصادفی نیست، بلکه بازتابِ سالها ثبات و عملکرد در سطح بالا است. هیچکس نباید تا امروز صبر میکرد تا بفهمد بازیکنی با چنین رزومهای کیست و چه تواناییهایی دارد.
طارمی مقابل آاک آتن هم درخشان ظاهر شد. از دو موقعیتی که داشت، یکی را تبدیل به گل کرد و در تمام طول بازی با حرکاتش و فضاهایی که ایجاد میکرد، مدام برای دفاع حریف دردسرساز بود.
او در این دیدار در نقش مهاجم دوم، پشت سر ایوب ال کعبی بازی کرد و همین باعث شد المپیاکوس بتواند به شکل منعطفتری میان سیستمهای ۱-۳-۲-۴ و ۲-۴-۴ جابهجا شود. تاکتیکی هوشمندانه، ضروری و بسیار ارزشمند.
طارمی میتوانست بهراحتی در تمام تیمهای دیگر یونان فیکس بازی کند. نمیدانیم یانیس پاپادیمیتریو (مدیر ورزشی سابق باشگاه پاناتینایکوس) بازی المپیاکوس و آاک را تماشا کرده است یا خیر اما اگر دیده باشد، احتمالاً خودش هم فهمیده که تابستان چه اشتباهی مرتکب شد اشتباهی که میتوان آن را «جنایت فوتبالی» نامید.
پاناتینایکوس اولین تیمی بود که به جذب طارمی علاقه نشان داد، اما در نهایت این المپیاکوس بود که او را خرید و با این انتقال، کیفیت ترکیبش را بهطور قابلتوجهی بالا برد.
طارمی در المپیاکوس بازیکن ثابت محسوب نمیشود، اما واقعیت این است که در هر یک از سه تیم بزرگ دیگر یونان بهراحتی میتوانست در ترکیب اصلی باشد.
مهاجم ۳۳ ساله ایرانی از آن دست بازیکنانی است که نیاز به زمان زیادی ندارد تا نشان دهد چقدر توانمند و مؤثر است. پاناتینایکوس حالا میتوانست او را در اختیار داشته باشد و از یک گزینهی تهاجمی عالی بهره ببرد چیزی که اکنون به شدت از آن محروم است. این اشتباه بزرگ دیگری در ساختار تیم «سبزها» در برنامهریزی تابستان بود؛ اشتباهی که کار رافا بنیتس را حالا سختتر از همیشه کرده است.
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