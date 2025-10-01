هشدار جدی در اهواز؛ موج تازه بیماران تنفسی زیر سایه آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی شدید هوا در اهواز و برخی شهرهای خوزستان بار دیگر سلامت شهروندان را نشانه گرفت و موج تازه‌ای از بیماران تنفسی را روانه مراکز درمانی کرد.

میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تنها در ۴۸ ساعت گذشته بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: روز گذشته که اوج آلودگی هوا ثبت شد، ۷۳۱ بیمار تنفسی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند؛ آماری که نسبت به روز قبل از آن چهار درصد افزایش نشان می‌دهد.

معزی با هشدار به گروه‌های حساس از جمله کودکان، مادران باردار، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی تأکید کرد: این افراد باید از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. استفاده از ماسک استاندارد و مصرف مایعات می‌تواند تا حدی از شدت عوارض بکاهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین از آماده‌باش کامل مراکز درمانی خبر داد و گفت: تیم‌های درمانی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، اما کنترل بحران آلودگی هوا فراتر از توان کادر درمان است و نیازمند ورود فوری و هماهنگ دستگاه‌های متولی در حوزه محیط زیست، مدیریت شهری و سایر نهادهای مسئول است.

وی بیان کرد: تنها با همکاری همه دستگاه‌ها می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد و سلامت پایدار شهروندان را تضمین کرد.