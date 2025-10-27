مرتضوی: رشد طلاق‌ های صوری در گیلان نگران‌ کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرتضوی صبح دوشنبه در ادامه فرایندهای نظارتی خود، در رأس هیأتی از معاونان و رؤسای ادارات تخصصی از شعب لاهیجان، آستانه‌اشرفیه و بندر کیاشهر بازدید کرد و ضمن دیدار با کارکنان و مراجعان، روند خدمت‌رسانی را مورد بررسی قرار داد.

مرتضوی در این بازدیدها با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و بازنشستگان، گفت: تبیین وضعیت منابع و مصارف سازمان و آگاه‌سازی جامعه هدف نسبت به ناترازی‌های موجود، از حقوق مسلم بیمه‌شدگان و بازنشستگان است.

وی با اشاره به حجم تعهدات سنگین سازمان در سطح استان اظهار کرد: تنها در بخش بیمه‌ای، ماهانه بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات در گیلان پرداخت می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با ابراز نگرانی از فرارهای بیمه‌ای و سوءاستفاده از قوانین، افزود: در ماه‌های اخیر رشد مواردی همچون طلاق‌های صوری، ازدواج‌های سفید، مقرری‌بگیری غیرواقعی بیمه بیکاری و اشتغال‌های پنهان به دغدغه‌ای جدی برای سازمان تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: افزایش فشارهای اقتصادی و شرایط دشوار معیشتی از عوامل اصلی بروز این پدیده‌هاست؛ اما متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از منافذ قانونی، بدون در نظر گرفتن جنبه‌های شرعی و اخلاقی، از منابع عمومی و حق‌الناس بهره‌برداری می‌کنند.

مرتضوی با اشاره به افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در ماه‌های گذشته خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین و بستن مسیرهای سوءاستفاده از مقررات بیمه‌ای از اولویت‌های تأمین اجتماعی در گیلان است تا منابع بیمه‌شدگان واقعی به درستی هزینه شود.

به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان، بیش از ۱۳۰ هزار نفر معادل حدود ۱۰ درصد جامعه هدف تأمین اجتماعی استان از طریق سه شعبه لاهیجان، آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر خدمات بیمه‌ای دریافت می‌کنند.

در این بازدیدها، موضوعاتی از جمله وضعیت وصول مطالبات، بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی، لیست‌های هوشمند، مستمری‌ها و اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای بهبود فرآیندها در شعب مختلف مطرح شد.