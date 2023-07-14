گیلان بیش از ۴۷۳ هزار بیمه شده اصلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرتضوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت اظهار کرد: خدمات تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف هوشمند سازی شده است.

وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی در گیلان بیش از ۴۷۳ هزار بیمه شده اصلی را تحت پوشش دارد، افزود: ۵۶ درصد این تعداد را بیمه‌شدگان اجباری یعنی مشمولین قانون کار پوشش می‌دهند.

مرتضوی با بیان اینکه ۱.۲۰۰ میلیارد تومان ماهانه مستمری در استان پرداخت می‌شود، گفت: خدمات تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف هوشمندسازی شده است.

سرپرست تأمین اجتماعی گیلان با بیان اینکه ۲۷ هزار نفر کارگر ساختمانی، ۲۷ هزار نفر راننده، و ۶ هزار و ۵٠٠ نفر قالیباف در گیلان بیمه شده تأمین اجتماعی هستند، افزود: ۶ هزار و ٧٠٠ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در گیلان هستند که ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان فقط برای مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان پرداخت می‌شود.

مرتضوی از آمار ۱۸۰ هزار نفر مستمری بگیر در گیلان، خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۱۴ هزار نفر بازنشسته، ۵۹ هزار نفر بازمانده و هفت هزار و ٢٠٠ نفر از کارافتاده هستند که ماهیانه برای این افراد هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌شود.

سرپرست تأمین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه تأمین اجتماعی متعهد به تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت این سازمان در بخش‌های مختلف بیان کرد: در سال گذشته بیش از دو هزار ۴۰۰ فقره کمک هزینه ازدواج در قالب تعهدات کوتاه مدت پرداخت شده است.

سرپرست تأمین اجتماعی گیلان با بیان اینکه اعزام بیش از هزار بازنشسته به مشهد مقدس، همایش‌های ورزشی بازنشستگان دیگر خدمات برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده است، افزود: طرح فراگیر بیمه خانواده ایرانی در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که اردیبهشت ۱۴۰۱ به صندوق تأمین اجتماعی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان گیلان تصریح کرد: امکان تقسیط مجدد بدهی‌های تبدیل به حال‌شده کارفرمایان مدیون، فراهم شده که کارفرمایان می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و امکان تقسیط مجدد دیون کارفرمایان به تأمین اجتماعی گیلان فراهم شده است.