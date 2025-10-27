مرادخانی: سهم زیتون زنجان در سبد صادراتی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، ظهر دوشنبه در نشست رایزنان منتخب ایران در کشورهای مختلف با فعالان اقتصادی استان زنجان ضمن تأکید بر معرفی ظرفیت‌های استان در همه ابعاد اظهار کرد: برخی از مزیت‌های زنجان مثل پرورش گیاهان دارویی مغفول مانده است؛ چراکه از ۱۳ اقلیم، ۱۱ مورد ان در استان زنجان وجود دارد.

وی با اشاره شکل‌گیری زنجیره صنایع نساجی از ریسندگی تا پارچه و رتبه سوم استان زنجان در ارزش افزوده این صنعت خاطرنشان کرد: در زمینه پوشاک ضعیف هستیم، به‌طوریکه پارچه‌های تولیدی استان توسط یک برند ترکیه‌ای خریداری می‌شود اما در استان این زنجیره کامل نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به مزیت‌های استان در صادرات پای مرغ و صنایع الکترونیک عنوان کرد: زنجان قطب تولید زیتون کشور به‌شمار می‌رود اما سهم آن در سبد صادراتی ناچیز است، در حالی که زیتون‌پروده پرطرفدار استان در کشورهای اوراسیا به دلیل محدودیت‌های ارسال و فسادپذیر بودن امکان صادرات ندارد.

وی ادامه داد: برای صادرات محصولات غذایی، رایزنی‌هایی انجام شده که تا پایان سال با ایجاد یک خط پروازی متشکل از هواپیمای مسافری و کارگو بتوانیم به مقاصد کشورهای مختلف مواد خوراکی صادر کنیم.

مرادخانی با بیان اینکه دانشگاه‌های زنجان دارای ظرفیت‌های بالایی بوده و در مرزهای دانش فعالیت می‌کنند، یادآور شد: برخی از کشورهای مستقر در پارک علم و فناوری در تولید انیمیشن در حد ملی فعال هستند، همچنین برنامه‌هایی برای توریسم‌درمانی در دست تهیه است.

وی تصریح کرد: طبق بررسی دانشگاه زنجان از سایت‌های معتبر تجاری برآورد شده که استان زنجان ۳۵۰ میلیون دلار بیش از ظرفیت فعلی، قابلیت صادرات دارد و این پژوهش نقشه راه صادرات استان را تعیین می‌کن و می‌تواند در اختیار رایزنان تجاری قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به ارائه یک پکیج کامل از ظرفیت‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و سایر موارد تأکید کرد و گفت: راه‌ آهن زنجان – قزوین به زودی دوخطه می‌شود که یک لاین آن به تردد قطارهای پرسرعت اختصاص دارد و می‌تواند زمان سفر را کوتاه‌تر کند.