بیات منش: زنجان در حوزه فضاهای فرهنگی و تفریحی با کمبودهایی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه سبزه‌میدان در جمع خبرنگاران، با اشاره به افتتاح فاز دوم و ضلع شمالی پروژه سبزه‌میدان زنجان گفت: طرح سبزه‌میدان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بازآفرینی شهری در زنجان است که از سال‌ها پیش در طرح جامع و تفصیلی شهر پیش‌بینی شده بود و امروز شاهد به ثمر نشستن بخش دیگری از آن هستیم.

وی اظهار کرد: طرح سبزه‌میدان نخستین‌بار در طرح جامع تفصیلی سال ۱۳۶۷ برای شهر زنجان مصوب شد و از سال ۱۳۸۰ عملیات اجرایی آن با محوریت تملک اراضی آغاز گردید. مساحت پیش‌بینی‌شده این مجموعه حدود هفت و نیم هکتار است که در ابتدا بیشتر به‌عنوان فضای سبز در نظر گرفته شده بود. اما با بررسی‌های انجام‌شده و مصوبه کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۳۹۴، اجازه بارگذاری کاربری‌های فرهنگی و عمومی در این محدوده داده شد.

بیات‌منش با اشاره به موقعیت تاریخی این محدوده افزود: در محدوده طرح، بناهای تاریخی ارزشمندی همچون ساختمان دارایی و عمارت ذوالفقاری قرار دارد و به همین دلیل مقرر شد تا علاوه بر حفظ این میراث، تالار شهری نیز برای تقویت کارکرد فرهنگی فضا احداث شود.

طراحی نهایی پروژه از طریق برگزاری مسابقه‌ای میان مشاوران شهرساز در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ انجام شد و طرح منتخب پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵، از سال ۱۳۹۸ وارد مرحله اجرایی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: امروز با بهره‌برداری از فاز دوم پروژه، تنها احداث تالار شهری باقی مانده که عملیات اجرایی آن نیز در دست انجام است و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

وی تأکید کرد: پروژه سبزه‌میدان یکی از طرح‌های سنگین و هزینه‌بر شهرداری زنجان بوده که منابع مالی قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. انتظار می‌رود پس از تکمیل این پروژه، مدیریت شهری تمرکز خود را بر توسعه فضاهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی معطوف کند؛ چرا که شهر زنجان در این حوزه‌ها با کمبود جدی روبه‌روست.

بیات‌منش با اشاره به برنامه‌های آینده در حوزه بازآفرینی شهری و توسعه فضای سبز گفت: پس از اتمام طرح سبزه‌میدان، توجه به پروژه‌هایی نظیر «گاوازنگ»، «سایت زنجانروود» و توسعه محدوده‌های شمالی و شمال‌غربی شهر در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان از برنامه‌ریزی برای احداث پارک‌های جنگلی جدید در این مناطق خبر داد و افزود: زمین‌های مناسبی در سایت لیل آباد برای ایجاد یک پارک جنگلی بزرگ آماده شده که می‌تواند به‌عنوان ریه سبز شهر عمل کند.

وی با بیان اینکه جمعیت زنجان از مرز ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده و این شهر در آستانه تبدیل شدن به کلان‌شهر قرار دارد، گفت: کلان‌شهر شدن زنجان الزاماتی دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی پایدار از محل سرمایه‌گذاری و مولدسازی دارایی‌ها، و مشارکت مردم و بخش خصوصی دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان خاطرنشان کرد: در دوره‌های اخیر شورا و شهرداری، اقدامات قابل توجهی در زمینه بازآفرینی شهری و ساماندهی معابر انجام شده است، اما لازم است این مسیر با سرعت و توان مالی بیشتری ادامه یابد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت مردمی و رسانه‌ای بر روند توسعه شهر افزود: الحاقات جدید به محدوده شهری باید منجر به پرداخت سهم قانونی شهر از محل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها شود تا منابع کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

بیات‌منش گفت: امیدواریم با همدلی مدیریت شهری، شورا، رسانه‌ها و مردم، شاهد رشد و پویایی هرچه بیشتر زنجان در حوزه بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم.