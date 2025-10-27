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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

الماسی: ۲ شهرک تخصصی صنایع خلاق و فناور در زنجان احداث می‌شود

الماسی: ۲ شهرک تخصصی صنایع خلاق و فناور در زنجان احداث می‌شود

زنجان- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان از احداث دو شهرک تخصصی صنایع خلاق و شهرک فناوری در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی الماسی ظهر دوشنبه در نشست رایزنان منتخب ایران در کشورهای مختلف با فعالان اقتصادی استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های زنجان در صنایع دستی و هنری اظهار کرد: شهرک تخصصی صنایع خلاق را احداث می‌کنیم تا پیشران توسعه گردشگری باشد.

وی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی تنها به ایجاد زیرساخت‌های خام نیست، تصریح کرد: نگرش ما این است که با ایجاد بسترها، اهداف محقق شود و به ثمر بنشیند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به اثرگذاری ایجاد شهرک صنایع خلاق در تقویت گردشگری استان، آماده استقبال از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستیم.

وی همچنین از ایجاد شهرک تخصصی فناوری در زمینه صنایع نوین و فناور خبر داد و گفت: احداث آزمایشگاه‌های مرجع در رشته‌های مختلف را در دستور کار داریم که نیازمند همراهی سرمایه‌گذاران است.

الماسی ادامه داد: با توجه به اینکه این مجموعه زیرساخت ارزشمندی را فراهم می‌کند، تکمیل خدمات پشتیبان در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی به‌شمار می‌رود که می‌تواند در کشور به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآور شد: شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در دو شهرستان ایجاد شده و این ظرفیت برای ایجاد شهرک تخصصی وجود دارد تا منجر به انتقال تکنولوژی و دانش شود و برای این امر مشوق‌هایی در نظر می‌گیریم.

کد مطلب 6636022

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