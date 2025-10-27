به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی الماسی ظهر دوشنبه در نشست رایزنان منتخب ایران در کشورهای مختلف با فعالان اقتصادی استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های زنجان در صنایع دستی و هنری اظهار کرد: شهرک تخصصی صنایع خلاق را احداث می‌کنیم تا پیشران توسعه گردشگری باشد.

وی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی تنها به ایجاد زیرساخت‌های خام نیست، تصریح کرد: نگرش ما این است که با ایجاد بسترها، اهداف محقق شود و به ثمر بنشیند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به اثرگذاری ایجاد شهرک صنایع خلاق در تقویت گردشگری استان، آماده استقبال از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستیم.

وی همچنین از ایجاد شهرک تخصصی فناوری در زمینه صنایع نوین و فناور خبر داد و گفت: احداث آزمایشگاه‌های مرجع در رشته‌های مختلف را در دستور کار داریم که نیازمند همراهی سرمایه‌گذاران است.

الماسی ادامه داد: با توجه به اینکه این مجموعه زیرساخت ارزشمندی را فراهم می‌کند، تکمیل خدمات پشتیبان در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی به‌شمار می‌رود که می‌تواند در کشور به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد.

وی یادآور شد: شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در دو شهرستان ایجاد شده و این ظرفیت برای ایجاد شهرک تخصصی وجود دارد تا منجر به انتقال تکنولوژی و دانش شود و برای این امر مشوق‌هایی در نظر می‌گیریم.