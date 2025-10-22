نرگس مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسات بیتوبی (B2B) در حاشیه نشست سفرای کشورهای عضو اکو بیان داشت: این جلسات با حضور بیش از ۱۶۳ نفر از تجار، اساتید دانشگاه، فعالان حوزه پژوهشهای کشاورزی، پارکهای فناوری، انجمنهای گردشگری و سایر گروههای مرتبط برگزار شد که برای هر کشور میز اختصاصی پیشبینی شده بود.
وی افزود: هدف اصلی این جلسات ایجاد بستر گفتوگو و تبادل نظر مستقیم میان فعالان اقتصادی استان و نمایندگان دیپلماتیک کشورها است. این روند باعث آشنایی عمیقتر طرفین با ظرفیتها و نیازهای بازار و زمینهسازی برای توسعه روابط تجاری و علمی میشود.
مرادخانی ادامه داد: نشست سفرای کشورهای عضو اکو؛ فرصتی راهبردی برای توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری استان زنجان زنجان نشست سفرای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در استان زنجان، فرصتی مهم و استراتژیک برای توسعه تعاملات اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی میان استان و کشورهای منطقه فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به سهم قابل توجه ترکیه در تجارت استان اشاره کرد و گفت: ترکیه با حدود ۵۰ درصد سهم از کل صادرات و واردات استان، بزرگترین شریک تجاری زنجان محسوب میشود. در شش ماهه نخست سال جاری، ارزش صادرات از گمرک زنجان به ترکیه بالغ بر ۷۰ میلیون دلار گزارش شده است.
لزوم توجه به تنوع بازارهای هدف و محصولات صادراتی
وی با بیان اینکه تنوع بازارهای هدف و محصولات صادراتی به عنوان یک اصل مهم در رویکردهای صادراتی استان است، افزود: پس از ترکیه، ترکمنستان با حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون دلار دومین مقصد صادراتی استان به شمار میرود.
مرادخانی تاکید کرد: تنوع محصولات صادراتی استان شامل اقلام متعددی همچون ترانسفر موتور، گرانول، شویندهها، پروفیل، سرب اکسیدی، کاغذ و مقوا، خرما و سیب است که مجموعاً بیش از ۲۱ قلم کالا را در بر میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به محدودیت سهم تجارت درونمنطقهای میان کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: این رقم تنها حدود ۷ درصد است با وجود ظرفیت بسیار بالای توسعه همکاریهای اقتصادی در منطقه اکو این رقم ظرفیت افزایش دارد و لذا باید این آمار افزایش یابد و توسعه همکاریهای منطقهای در اولویت اصلی قرار گیرد.
مرادخانی افزود: استان زنجان نیز به عنوان یکی از استانهای فعال در حوزه صادرات، با کشورهای عضو اکو مراودات اقتصادی و تجاری دارد اما همچنان نیازمند توسعه بیشتر و تنوعبخشی به شرکای تجاری و محصولات صادراتی است.
معاون استاندار زنجان به وضعیت حوزه گردشگری در تعامل با کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: متأسفانه استان تاکنون نتوانسته به شکل مطلوبی از ظرفیت گردشگری کشورهای عضو اکو بهرهبرداری کند. این حوزه باوجود ظرفیتهای بالقوه موجود، جای کار و برنامهریزی بیشتری دارد.
وی افزود: برگزاری نشستها و جلسات مشترک، علاوه بر توسعه روابط اقتصادی، فرصتی برای معرفی جاذبههای گردشگری استان است که باید با ارتقای زیرساختها از جمله هتلها و اقامتگاهها زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم کنیم.
نقش محوری بخش خصوصی در توسعه تعاملات تجاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه تعاملات تجاری تأکید کرد و گفت: دولت و نهادهای دولتی نقش تسهیلگر دارند و باید بستر و شرایط مناسب را فراهم کنند، اما بخش خصوصی باید به صورت عملیاتی وارد میدان شده و ارتباطات را توسعه دهد.
وی افزود: علاوه بر فعالان اقتصادی، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، و نهادهای فرهنگی و گردشگری نیز باید نقش خود را در توسعه همکاریهای منطقهای ایفا کنند تا بتوانیم از تمامی ظرفیتهای استان به بهترین شکل بهرهبرداری کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: نشست سفرای کشورهای عضو اکو در استان زنجان نشاندهنده عزم جدی مسئولان استان برای توسعه روابط منطقهای است.
مرداخانی افزود: این نشستها نه تنها موجب ایجاد ارتباطات تجاری و اقتصادی مستقیم میشود، بلکه زمینهساز گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی میان استان و کشورهای منطقه است.
وی ادامه داد: با وجود چالشهایی همچون سهم پایین تجارت درونمنطقهای و بهرهبرداری ناکافی از ظرفیت گردشگری، فرصتهای گستردهای پیش روی زنجان قرار دارد که میتواند با برنامهریزی دقیق و حمایت همهجانبه، به توسعه پایدار و ارتقای جایگاه استان در منطقه منجر شود.
اجلاس سهروزه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) طی روزهای 27، 28و 29 مهرماه با حضور سفرا و نماینده کشورهای عضو سازمان به میزبانی زنجان برگزار شد.
