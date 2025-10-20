اجلاس سفرای کشورهای عضو اکو در زنجان؛ فرصتی طلایی برای توسعه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان زنجان میزبان اجلاس سه‌روزه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی و احیای جشنواره بین‌المللی غذا است این رویداد مهم که با حضور سفرا و نمایندگان ۹ کشور عضو اکو شامل ترکیه، آذربایجان، ایران، پاکستان، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار می‌شود، فرصتی استثنایی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی در منطقه به شمار می‌رود.

اهمیت اجلاس اکو در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی و منطقه‌ای با نوسانات و چالش‌های متعددی روبرو است، تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای سطح تعاملات تجاری میان کشورهای عضو اکو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی

کشورهای منطقه اکو با دارا بودن ظرفیت‌های غنی معدنی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری، می‌توانند با همکاری‌های هدفمند و ایجاد بازارهای مشترک، سهم خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند و وابستگی به منابع نفتی را کاهش دهند. محورهای کلیدی اجلاس زنجان یکی از محورهای اصلی این اجلاس، بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی است که به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت‌ها و فعالان اقتصادی مطرح شده است.

همچنین احیای جشنواره بین‌المللی غذا، که می‌تواند به عنوان پلی برای معرفی فرهنگ‌ها، تقویت گردشگری و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع غذایی عمل کند، از دیگر برنامه‌های مهم این رویداد است.

ظرفیت‌های استان زنجان؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری و گردشگری

استان زنجان با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، وجود صنایع متنوع از جمله فولاد، صنایع دستی، معدن و کشاورزی، به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی شمال غرب کشور شناخته می‌شود.

معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این استان در اجلاس اکو، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و گسترش روابط تجاری میان کشورهای عضو خواهد بود. از سوی دیگر، امکانات گردشگری طبیعی و تاریخی استان، از جمله جاذبه‌های مهمی است که می‌تواند به توسعه صنعت توریسم منطقه کمک کند.

تأثیرات بلندمدت اجلاس بر منطقه اکو

این اجلاس، علاوه بر تقویت روابط اقتصادی، بستری برای تبادل تجربیات و انتقال فناوری میان کشورهای عضو فراهم می‌کند.

همچنین با توسعه صادرات غیرنفتی، کشورها قادر خواهند بود در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم‌تر عمل کرده و اقتصاد پایدارتری ایجاد کنند. همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، زیرساخت‌ها و توسعه بازارهای مشترک نیز می‌تواند به تسهیل روند تجارت و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کند.

نشست سفرا و نمایندگان سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، نخستین روز خود را با آئین افتتاحیه‌ای رسمی آغاز کرد. در ابتدای مراسم، یوسفی اصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، ضمن خیرمقدم به مهمانان، بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کرد.

سپس حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، نماینده ولی فقیه در استان زنجان، در سخنانی به نقش ارزنده همکاری‌های فرهنگی و دینی در تحکیم روابط بین کشورها اشاره نمود.

محسن صادقی، استاندار زنجان، نیز با بیان ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های استان، آمادگی منطقه را برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اعلام کرد.

در ادامه، سفیر قزاقستان در ایران و رئیس سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، ضمن قدردانی از میزبانی زنجان، بر ضرورت افزایش تعاملات اقتصادی و تبادل تجارب میان اعضا تاکید کرد.

پلتفرم اکو نقش مهمی در اتحاد ملت‌های عضو ایفا کرده است

اونتالاب اونالبایف با بیان اینکه در چهار دهه اخیر، پلتفرم اکو نقش مهمی در اتحاد ملت‌های عضو ایفا کرده است و منابع طبیعی فراوان و سرمایه انسانی ارزشمند کشورهای عضو، زمینه مناسبی برای همکاری‌های بیشتر فراهم آورده است، گفت: ظرفیت‌های اکو استفاده نشده و باید در راستای تقویت تعاملات در چارچوب این سازمان استفاده شور.

رئیس سازمان اکو با تأکید بر اهمیت همکاری‌های ویژه بین اعضا افزود: ما باید پلی برای اعتماد و دوستی بین کشورها ایجاد کنیم و تعاملات‌مان را با چشم‌اندازی روشن و نوآورانه دنبال کنیم.

برگزاری نشست‌های شورای نمایندگان دائم اکو در خارج از تهران اقدامی سنجیده است

اسد مجیدخان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو برگزاری نشست‌های شورای نمایندگان دائم در خارج از تهران را اقدامی سنجیده از سوی میزبانان دانست و افزود: این کار فقط بهانه‌ای برای خروج از تهران نبوده بلکه تلاشی برای نزدیک‌تر کردن سازمان د نمایندگان دائم آن به یکدیگر و جوامع خدمت‌گیرنده است.

مجیدخان ادامه داد: این اقدام شناخت ما از ایران، فرهنگ غنی و میراث ارزشمند ررا عمیق‌تر می‌کند و در عید حال فرصتی برای معرفی سازمان اکو به جوامعی است که در سراسر ایران و منطقه در پی خدمت آنها هستیم.

همچنین یوسف ثبوتی چهره ماندگار ایران دیگر سخنران طرف صبح نشست سفرا و نمایندگان اکو در زنجان بود که در سخنانی با بیان اینکه خرید فناوری، فرهنگ سازنده را با خود می‌آورد و اگر نتوانیم بین فرهنگ خود و کشورهای غربی هماهنگی به عمل آوریم به تناقض برمی‌خوریم، گفت: بومی‌سازی دانش و فناوری وارداتی متناسب با فرهنگ کشور باید صورت بگیرد.

مؤسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بسیاری از گله‌مندی‌ها و تعارضات در دنیا را ناشی از این تناقض فرهنگی دانست و گفت: در هنگام خرید فناوری و دانش باید آن را با فرهنگ خود همسو کنیم.

نشست سفرا و نمایندگان اکو در استان زنجان در ادامه نوبت عصر با برگزاری نشست‌های بی تو بی دنبال شد و سفرا و نمایندگان حاضر در ان نشست یا تجار و مدیران است نشست‌های تخصیصی برگزار کردند.

نشست سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در زنجان گامی مهم در بین‌المللی شدن زنجان و توسعه همکاری‌های اقتصادی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در زنجان گامی مهم در بین‌المللی شدن استان و توسعه همکاری‌های اقتصادی است.

نرگسی مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO) از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در استان زنجان، گفت: این رویداد بین‌المللی با حضور سفرا، نمایندگان و فعالان اقتصادی از ۱۰ کشور عضو اکو فرصتی بی‌نظیر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری در منطقه است.

وی با بیان اینکه این نشست با هدف ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در استان زنجان طراحی و برگزار شده است، افزود: استان زنجان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود در کریدور شرق به غرب، دسترسی به راه‌آهن سراسری تهران-اروپا و بزرگراه‌های مهم آسیایی، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی دارد. این اجلاس، علاوه بر میزبانی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و علمی استان است.

مرادخانی به برنامه‌های جانبی نشست اشاره کرد و افزود: علاوه بر اجلاس رسمی کشورهای عضو، نشست‌های تخصصی در حوزه‌های علمی، گردشگری و اقتصادی نیز بدر حال برگزاری است. دانشگاه‌های استان در بخش علمی و پژوهشی، فعالان گردشگری در معرفی ظرفیت‌های منطقه و تجار در زمینه گسترش صادرات و همکاری‌های تجاری حضور دارند.

چشم انداز امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در بخش‌های اقتصادی، گردشگری و علمی

وی با تأکید بر دستاوردهای نشست اظهار داشت: انتظار داریم این نشست باعث توسعه صادرات غیرنفتی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در بخش‌های اقتصادی، گردشگری و علمی شود. همچنین، ایجاد دبیرخانه دائمی اکو، موزه فرهنگی تاریخی کشورهای عضو و توسعه روابط خواهرخواندگی میان شهرهای استان با شهرهای کشورهای عضو از دیگر اهداف ما است.

افزایش فرآوری مواد معدنی و کاهش خام‌فروشی به منظور تقویت اقتصاد استان از اهداف مهم نشست اکو در زنجان است

معاون اقتصادی استاندار زنجان درباره اهمیت معدن و فرآوری مواد معدنی در استان گفت: زنجان یکی از قطب‌های اصلی معدن کشور است و از اهداف مهم این نشست، افزایش فرآوری مواد معدنی و کاهش خام‌فروشی به منظور تقویت اقتصاد استان است. همچنین سابقه برگزاری جشنواره غذایی کشورهای اکو در زنجان، موقعیت جغرافیایی مناسب، نزدیکی به پایتخت و ظرفیت‌های گردشگری منحصر به فرد همچون گنبد سلطانیه و غار کتله‌خور، موجب شده استان زنجان به عنوان میزبان این اجلاس انتخاب شود.

برگزاری اجلاس سه‌روزه کشورهای عضو اکو در استان زنجان، فرصتی استراتژیک برای احیای نقش این سازمان در توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه به شمار می‌رود. تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی ظرفیت‌های استان زنجان، می‌تواند نقش مهمی در ارتقا جایگاه اقتصادی کشورهای عضو اکو و ایجاد همگرایی بیشتر در منطقه داشته باشد.