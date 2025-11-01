ابراهیم نورآورمحمد کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده فیلم سینمایی «ملکه آلیشون» که این روزها در سینماها در حال اکران است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط اکران این فیلم توضیح داد: باید بگویم که حقیقتاً از میزان فروش فیلم راضی نیستم. با توجه به شرایط خاص ساخت این فیلم و تلاشی که برای آن شد، توقع داشتم فروش بیشتری داشته باشد.

وی افزود: ساخت این فیلم در مجموع حدود ۱۰ تا ۱۱ سال طول کشید و من به تنهایی تمام مراحل تولید آن را انجام دادم. فقط از بازیگران و دوبلورها کمک گرفتم و تمام کارهای فنی و تولیدی را خودم انجام دادم. این شیوه از فیلمسازی یعنی ساخت فیلم توسط یک نفر واقعاً کاری استثنایی و سخت است و تا جایی که من تحقیق کردم، بی‌سابقه بوده است.

این کارگردان با اشاره به ساخت این فیلم بدون حضور عوامل فنی توضیح داد: وقتی فیلمی توسط یک نفر ساخته می‌شود، در واقع کار ده‌ها متخصص در حوزه‌های مختلف را یک نفر انجام داده است. این موضوع به خودی خود خاص و قابل توجه است و فکر می‌کردم حداقل زمان اکران به این جنبه از فیلم توجه بیشتری شود. متأسفانه اصلاً به این بخش از فیلم «ملکه آلیشون» توجه نشد و حتی به من گفتند که «می‌خواستی تک نفره فیلم نسازی!»

نورآورمحمد در پاسخ به پرسشی درباره فاصله زمانی ۱۱ ساله از زمان ساخت تا اکران این فیلم و قدیمی شدن محتوا و تکنیک‌ها بیان کرد: با وجود اینکه ایده و ساختار این فیلم مربوط به ۱۱ سال پیش است، اما از نظر کیفیت به خوبی با فیلم‌های امروزی رقابت می‌کند. «ملکه آلیشون» در سی‌وپنجمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان چند جایزه دریافت کرد. وقتی به آمار فروش این فیلم در گیشه نگاه می‌کنم، واقعاً انتظار بیشتری داشتم. متأسفانه امروزه نگاه افراد به سینما بسیار گیشه‌محور شده است و بار هنری فیلم‌ها کمتر دیده می‌شود. این روزها فیلم‌ها عمدتاً برای سرگرمی و خنداندن مخاطب ساخته می‌شوند و این تغییر نگاه باعث شده است فیلم‌هایی با بار هنری بیشتر، کمتر دیده شوند و فروش کمتری داشته باشند.

وی تاکید کرد: درواقع این تغییر ذائقه مخاطبان و توجه زیاد به گیشه سینما یک مشکل کلی است و فقط مربوط به فیلم من نیست. این مساله باعث می‌شود که فیلمسازان هنری چه در حوزه کودک و نوجوان و چه سینمای بزرگسال و اجتماعی دلسرد شوند و فروش فیلمشان هم در گیشه بسیار کم باشد. ناراحتی من از فروش کم فیلم «ملکه آلیشون» به کنار، عمده ناراحتی من از این است که به بار هنری و معنوی فیلم‌ها توجه نمی‌شود.

این کارگردان درباره تبلیغات فیلم «ملکه آلیشون» بیان کرد: از همان ابتدا تبلیغات در صداوسیما را شروع کردیم. در فضای مجازی تبلیغات کمی انجام دادیم اما نتوانستیم هیچ تبلیغات شهری داشته باشیم. می‌دانم که تبلیغات هم تأثیر بسیار در فروش و دیده شدن فیلم‌ها دارند و تبلیغات ما هم نسبتاً کم بود و نتوانستیم آن طور که باید برای «ملکه آلیشون» تبلیغات انجام دهیم.

نورآورمحمد از ساخت یک فیلم موزیکال برای کودک و نوجوان خبر داد و گفت: در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه یک فیلم کودک موزیکال و عروسکی هستم. امیدوارم تا چند ماه آینده کار تولید این فیلم را شروع کنیم.

وی در پایان درباره اینکه آیا قصد دارد مجدد به صورت تک نفره و بدون حضور عوامل فنی فیلمش را بسازد، توضیح داد: این بار قصد دارم با یک تیم قوی و متخصص کار را پیش ببرم، چون فیلمنامه این پروژه‌ها پیچیده است و برای اجرای دقیق ایده‌ها، نیاز به متخصصان هر حوزه دارم.

در خلاصه داستان رسمی فیلم «ملکه آلیشون» آمده است: آدور در کودکی زندگی فقیرانه‌ای را با پدربزرگش سپری کرده است. پدر و مادر او به دست موجودی شیطانی به نام کایوت از بین رفته‌اند، اما به او گفته‌اند تب جنگل باعث مرگ آنها شده است. آدور از جنگل به شدت متنفر است. روزی آدور با پدربزرگش بحث می‌کند و از خانه فراری می‌شود و به جنگلی مخوف می‌رسد. تونل زمان او را به داخل خود می‌کشد و بعد به جنگل سوخته‌ای که حاکمش یک پری به اسم ملکه آلیشون است، فرستاده می‌شود …

بازیگران این فیلم عبارتند از نسترن سیفی، نسیم عبدی، امیررضا اسماعیلی، سعید فاضل ساعتچی، صبا منصوری، فاطمه زحمتکش، عارف امرج شکری، آرزو مهتری، شانلی محمدی، میترا شجاعی و …