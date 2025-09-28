به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه سینما، دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۶ مهر در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، علی میرزایی نماینده سازمان سینمایی و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی از تاریخ ۹ مهر به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش خانه فیلم و فیلم سینمایی «حرکت آخر» به کارگردانی شهاب حسینی از چهارشنبه ۹ مهر به سرگروهی پردیس سینمایی کورش با دفتر پخش خانه فیلم اکران شود.

همچنین فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی بعد از فیلم «ملکه آلیشون» در سرگروهی پردیس سینمایی هویزه با دفتر پخش مهرگان فیلم اکران خواهد شد.