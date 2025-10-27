تشکیل پرونده برای ۴۷ واحد صنفی متخلف در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در هفته گذشته بیش از ۷۴۸ واحد صنفی و تولیدی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن، ۴۷ واحد متخلف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تخلف تشکیل شد.

وی با اشاره به تنوع واحدهای صنفی متخلف تصریح کرد: از این تعداد، ۲۳ واحد نانوایی و مابقی شامل مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و واحدهای لبنیاتی بوده‌اند که به دلیل تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی و عدم درج قیمت مورد برخورد قرار گرفتند و تذکرات جدی به آن‌ها داده شد.

اسفندیاری افزود: عدم اجرای تکالیف صنفی، نداشتن کارت مباشرت، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور نیز از دیگر تخلفات ثبت‌شده برای این واحدها بوده است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به نحوه انجام این بازرسی‌ها گفت: این عملیات نظارتی توسط چهار گروه ویژه بازرسی کالاهای اساسی و در قالب گشت‌های مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره صمت و بسیج اصناف انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده‌های تخلف این واحدها برای رسیدگی و اعمال قانون به اداره تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.