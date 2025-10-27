رشیدی: اعتبارات مشاغل خرد در ایلام به ۲۶۱ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی ظهر دوشنبه در دیدار با سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از افزایش چشمگیر منابع مالی حمایت از مشاغل خرد و خانگی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مجموع اعتبارات این بخش با رشد بیش از سه‌برابری از ۸۵ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

رشیدی این افزایش را نتیجه حمایت ویژه استاندار و هماهنگی با وزارت تعاون دانست و افزود: سهم استانی امسال ۱۳۱ میلیارد تومان تعیین شده و علاوه بر آن، سهمی معادل همین میزان از محل اعتبارات ملی به ایلام اختصاص یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام با تأکید بر نظارت دقیق بر پرداخت تسهیلات گفت برای تضمین بازدهی طرح‌ها، کمیته‌ای فنی در اداره‌کل تشکیل شده که مراحل قبل، حین و پس از پرداخت را رصد می‌کند و در صورت مشاهده انحراف، بازپرداخت با نرخ آزاد و جریمه انجام خواهد شد.

وی از اجرای طرح برات الکترونیک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای تأمین سرمایه در گردش مشاغل خرد خبر داد و افزود: این طرح امکان خرید مواد اولیه با بازپرداخت شش‌ماهه را فراهم می‌سازد و به پایداری فعالیت تولیدی کمک می‌کند.

رشیدی همچنین از برنامه وزارت تعاون برای اتصال مشاغل خرد به بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ به‌منظور توسعه بازار فروش و بازاریابی محصولات خبر داد و گفت این رویکرد گامی مؤثر برای تثبیت اشتغال و جلوگیری از وابستگی مالی واحدهای کوچک است.

وی در ادامه تصریح کرد: تا پایان ماه جاری تمام اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه جذب خواهد شد، اما در حال حاضر تنها ۴۵ درصد از منابع از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است.

وی خواستار تسریع در روند همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی شد تا جریان تأمین مالی تولید در استان دچار وقفه نشود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم مراجعات مردمی در موضوعات یارانه، کالابرگ الکترونیک، تعاونی‌ها و روابط کار گفت همکاران این مجموعه با وجود محدودیت نیرو، مأموریت‌های گسترده ناشی از ادغام سه وزارتخانه را به شکل مطلوب اداره می‌کنند.

رشیدی ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های ملی و استانی و تکیه بر رویکرد توانمندسازی، زمینه توسعه اشتغال پایدار در سطح استان ایلام بیش از گذشته فراهم شود.