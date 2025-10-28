حسن پور: تمرکززدایی اقتصادی راه نجات کشور از مشکلات معیشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسن‌پور ظهر سه‌شنبه در اجلاسیه سراسری اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان زنجان و شهدای نانوای سراسر کشور که در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان زنجان اظهار داشت: استان زنجان با تقدیم سه هزار و ۵۳۵ شهید، از جمله ۲۵۸ شهید صنفی و ۳۷ شهید نانوا، نقش برجسته‌ای در دفاع مقدس ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه شمار شهدای نانوای کشور به ۳۰۰ نفر می‌رسد، افزود: این آمار نشان‌دهنده ایثار و حضور مؤثر نانوایان در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی است و امروز نیز این صنف در خط مقدم خدمت‌رسانی و تأمین معیشت مردم قرار دارد.

سردار حسن پور با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در امور اقتصادی و معیشتی گفت: تمرکز امور در پایتخت سم مهلک است و باید استان‌ها در قالب راهبرد دفاع موزاییکی در اقتصاد نقش‌آفرین شوند.

رئیس سازمان بسیج اصناف با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در دوران دفاع مقدس و بحران‌های اخیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با وجود فشارهای شدید و فعالیت ۵۰ سرویس جاسوسی علیه کشور، حتی یک کالای اساسی در کشور کمبود پیدا نکرد و این ثبات نتیجه حضور و تلاش اصناف و بازاریان کشور است.

سردار حسن‌پور با تأکید بر لزوم تمرکززدایی اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های بومی تصریح کرد: تمرکز امور در پایتخت سم مهلک است؛ راهبرد ما در قرارگاه شهید سلامی، اجرای دفاع موزاییکی در اقتصاد و معیشت است تا هر استان بتواند با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، نیازهای خود را تأمین و مشکلاتش را حل کند.

وی افزود: استان زنجان با بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ واحد نانوایی، از جمله ۷۵۰ واحد در شهر زنجان، یکی از قطب‌های تولید نان کشور به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد.

سردار حسن‌پور با انتقاد از اجرا نشدن دستور رئیس‌جمهور درباره پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان گفت: متأسفانه این دستور هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. نانوایان از شریف‌ترین اقشار جامعه هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه معیشت مردم و حفظ کیفیت نان مستقیماً با وضعیت آنان گره خورده است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند نان در فرهنگ اسلامی یادآور شد: در روایات اسلامی، نان به‌عنوان رزق الهی و محور برکت در زندگی معرفی شده است. بنابراین باید کرامت نانوایان حفظ شود و نگاه حمایتی نسبت به آنان در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: اکثر کسبه ما انسان‌های امین، متعهد و دلسوز هستند و باید با اعتماد به آن‌ها، مسیر تحقق اقتصاد مردمی و مقاومتی را هموار سازیم. بسیج اصناف آمادگی دارد در چارچوب راهبرد اقتصاد مقاومتی، نقش مؤثری در تثبیت معیشت مردم و پایداری اقتصاد ملی ایفا کند.