۲۹۰۰ پرونده تخلف صنفی در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اسماعیلی بعدازظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۱ آبان ماه در دو مرحله انجام شده است، مرحله نخست شامل برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بود و در مرحله دوم تیم‌های بازرسی ساماندهی شده و فعالیت‌های میدانی آغاز شد.

وی افزود: شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار، بازبینی سامانه‌های انبار و تجارت، تعیین محورهای بازرسی و نیازسنجی اقلام ضروری مردم از جمله اقدامات اولیه در این طرح بوده است.

معاون بازرسی تصریح کرد: در این مدت تیم‌های نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف شامل بازرسی، جهاد، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به بازدید از بنگاه‌ها و مراکز توزیع کالاهای اساسی پرداختند.

وی ادامه داد: چهار هزار و ۴۵۹ بازدید از مراکز عرضه انجام شده و ۲ هزار و ۹۳۳ واحد متخلف شناسایی و پرونده آن‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و ارزش ریالی پرونده‌های ارسال شده بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان است.

اسماعیلی اشاره کرد: از مجموع ۴۷۰۰ واحد خبازی فعال در استان، یک هزار و ۵۹۰ واحد مورد بازدید قرار گرفت و ۴۱۱ واحد به دلیل تخلفات صنفی معرفی شدند، همچنین در این مدت ۲۳۶ شکایت مردمی دریافت شد و تمامی آن‌ها پیگیری و مستند شده‌اند.

وی افزود: تلاش شده با انسجام بین بخشی، بازار کالاهای اساسی به ویژه اقلام پرمصرف خانوار به روندی با ثبات برسد و دسترسی مردم به این کالاها تسهیل شود و با عرضه‌کنندگان متخلف نیز بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.