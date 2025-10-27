به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضان‌پور اظهار کرد: با جوجه‌ریزی بیش از چهار میلیون و ۲۸۵ هزار قطعه در مهرماه، استان قزوین گام مهمی در تقویت تولید داخلی گوشت سفید برداشته است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: روند افزایشی جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تثبیت قیمت گوشت مرغ در استان و کشور دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه طیور افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، میزان تولید گوشت مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین به بیش از ۹۰ هزار تن برسد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور و ارتقای شاخص امنیت غذایی است.

رمضان‌پور ادامه داد: نظارت بر فرآیند تولید، از محورهای اصلی پایداری در این حوزه به شمار می‌رود و سازمان جهاد کشاورزی با پایش مستمر فنی، بهداشتی و تغذیه‌ای واحدهای مرغداری، در تلاش است تا با کاهش تلفات در دوره‌های پرورش، بهره‌وری و کیفیت تولید را افزایش دهد.