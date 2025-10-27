به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «سال جهانی تعاون» گفت: سازمان ملل، تعاون را به عنوان نهاد کلیدی در حوزه اقتصاد مشارکتی و اجتماعی معرفی کرده است. بر اساس گزارش اتحادیه جهانی تعاون، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۳۰۰ تعاون برتر دنیا با گردش مالی بسیار قابل توجهی فعالیت دارند و این نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه بخش تعاون در سطح جهانی است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین داخلی افزود: متأسفانه، قوانین خوب در حوزه تعاون وجود دارد، اما اجرا و نظارت کافی بر حسن اجرای آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: حمایت‌های قانونی و مالی باید بیشتر و بهتر شود تا تعاونی‌ها بتوانند نقش بیشتری در توسعه اقتصادی ایفا کنند. مداخلات دولت و ناترازی در قوانین، انگیزه فعالان این بخش را کاهش داده و توسعه بخش تعاون را مختل کرده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در پایان گفت: باید تلاش کنیم که قوانین به‌روز و کارآمد باشند و تمرکز بر رفع موانع و تسهیل فرآیندها باشد. توسعه بخش تعاون نیازمند حمایت مجلس و دولت است.