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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی جایگاه ویژه دارند

تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی جایگاه ویژه دارند

رئیس اتاق تعاون تهران گفت: از تصمیم‌سازان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم به حوزه تعاون و تأثیرات مثبت آن در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی توجه ویژه‌تری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران با شعار «تعاون، تبلور مشارکت مردمی» در محل رزمال برگزار شد.

در این جشنواره علی رضادوست، رئیس اتاق تعاون تهران گفت: در سوره مائده خداوند می‌فرماید همواره در راه نیکی با یکدیگر تعاون کنیم. بنابراین، انسان‌ها موظفند در کارهای نیک به هم تعاون کنند.

وی افزود: به استناد اصل ۱۴۴ قانون اساسی تعاون یکی از ۳ بخش اقتصاد است و چشم‌انداز ۱۰ ساله تعاون از ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱ حاکی از جایگاه ویژه تعاونی‌ها در اقتصاد است.

رئیس اتاق تعاون تهران تاکید کرد: با وجود اهمیت تعاون و تعاونی‌ها در مباحث اقتصادی و اجتماعی اما متأسفانه در برنامه هفتم پیشرفت هیچ تکلیف اقتصادی وجود ندارد. فقط ۴۰ بار در این برنامه از کلمه تعاون استفاده شده که نشان از اهمیت تعاون در اجرای برنامه‌ها دارد.

رضادوست در ادامه سخنان خود عنوان کرد: از تصمیم‌سازان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم به حوزه تعاون و تأثیرات مثبت آن در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی توجه ویژه‌تری داشته باشند.

کد مطلب 6635913
فاطمه امیر احمدی

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