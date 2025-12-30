تعاون، مسیر مستقیم توسعه پایدار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آریل گوارکو، رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) در پیامی به مناسبت پایان سال جهانی تعاون، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و دستاوردهای تعاونگران در سراسر جهان، این سال را نقطه عطفی ماندگار برای جنبش جهانی تعاون توصیف کرد.

در این پیام آمده است: با نزدیک شدن به پایان این سال ویژه، مایلم از طرف اتحادیه بین‌المللی تعاون برای شما آرزوی موفقیت کنم و از تلاش‌های متعهدانه، پرشور و فداکارانه‌ای که در طول سال جهانی تعاون به ثمر نشست، صمیمانه قدردانی نمایم؛ سالی که بدون تردید به‌عنوان یک نقطه عطف واقعی برای جنبش تعاون در حافظه جمعی ما باقی خواهد ماند.

رئیس ICA تأکید کرد: تجربه سال جاری بار دیگر نشان داد که هرگاه سازمان‌ها ضمن حفظ هویت و تخصص منحصربه‌فرد خود با یکدیگر همکاری می‌کنند، صدای جمعی آن‌ها قدرتمندتر شده و به جوامع بیشتری در سراسر جهان می‌رسد. اتحادیه بین‌المللی تعاون همواره خانه جهانی همه تعاونگران بوده و خواهد ماند و به تمامی تعاونی‌ها، فارغ از اندازه، بخش فعالیت یا کشور، فضایی کثرت‌گرا، متنوع و دموکراتیک برای ارتباط، همکاری و شکل‌دهی به تغییرات مثبت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ارائه می‌دهد.

در بخش دیگری از این پیام، از تلاش‌های سازمان‌های منطقه‌ای و بخشی ICA، کمیته‌ها، گروه‌های کاری و همچنین کارکنان دفاتر جهانی و منطقه‌ای اتحادیه به‌طور ویژه قدردانی شده و آمده است: بدون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، حرفه‌ای و فداکارانه شما، اجرای فعالیت‌ها، نشست‌ها، نظرسنجی‌ها، بیانیه‌ها و پروژه‌های مهمی که طی این سال آغاز شد، امکان‌پذیر نبود.

رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: در سال ۲۰۲۵ میلادی دستور کاری فشرده، بلندپروازانه و در عین حال عمیقاً دگرگون‌کننده تدوین و اجرا شد که به ما این امکان را داد تا اولویت‌های خود را بازتعریف کرده، ساختارها را تقویت کنیم و به‌طور ملموس نشان دهیم که جنبش تعاونی آمادگی مواجهه با چالش‌های پیچیده دنیای امروز را دارد.

وی تاکید کرده است، این تجربه نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز چرخه‌ای تازه برای جنبش تعاون است. در حال حاضر، منتظر اعلامیه‌ای از سوی سازمان ملل متحد هستیم که بر اساس آن، سال ۲۰۳۵ و پس از آن هر ۱۰ سال یک‌بار به‌عنوان سال بین‌المللی تعاون نام‌گذاری شود؛ فرصتی تاریخی برای تثبیت و گسترش نقش تعاون در دستور کار جهانی توسعه پایدار.

در پایان این پیام آمده است، ما ثابت کرده‌ایم که تعاون، مستقیم‌ترین و کارآمدترین مسیر برای دستیابی به جهانی پایدار، عادلانه و صلح‌آمیز است. این موفقیت متعلق به تمامی کسانی است که هر روز در جوامع مختلف، راه‌حل‌های جمعی و پایدار ارائه می‌دهند. امیدواریم در سال ۲۰۲۶، متحدتر، منسجم‌تر و با ایمان راسخ‌تر به نقش تعاون، مسیر ساختن آینده‌ای بهتر برای همه را ادامه دهیم.