به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین افتتاح برخط ۳۴۷ طرح تعاونی در سراسر کشور هفته تعاون را تبریک گفت.
وی افزود: ایام مقارن با هفته وحدت، ولادت پیامبر اکرم (ص)، نویدبخش برکت و همافزایی در مسیر توسعه بخش تعاون کشور است.
میدری با اشاره به جایگاه واقعی تعاون در نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: اگرچه بارها درباره اهمیت بخش تعاون سخن گفته شده، اما واقعیت این است که هنوز با اهداف پیشبینیشده، مانند سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، فاصله زیادی داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این فاصله، صرفاً عددی نیست؛ بلکه نشاندهنده ناتوانی ما در استفاده از ظرفیتهای واقعی این بخش برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. آسیبشناسی این وضعیت و ارائه راهکار، وظیفه مشترک دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط است.
وی تأکید کرد: تعاون پیش از آنکه یک ساختار حقوقی باشد، یک روحیه و باور اجتماعی است.
میدری گفت: نمیتوان صرفاً با بخشنامه، قانون یا تزریق منابع مالی، تعاون ایجاد کرد. مردم باید خود به این درک برسند که میتوانند با یکدیگر کار جمعی کنند و در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند.
وی با انتقاد از برخی تلاشها برای اجبار تعاونیها به عضویت در اتحادیهها، آن را مغایر با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: هیچ دولتی اجازه ندارد افراد را به اجبار عضو نهاد یا اتحادیهای کند؛ ما باید با ارائه خدمات واقعی، کاری کنیم که تعاونیها تمایل داشته باشند به عضویت اتحادیهها درآیند، نه اینکه مجبورشان کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تغییر نگرش به تعاون باید از درون دولت آغاز شود. اگر دولت در حمایتهای خود به نفع بخش خصوصی تبعیض قائل میشود، این تبعیض باید حذف شود یا به نفع تعاونیها تغییر پیدا کند. باید از تعاونیهای کوچک حمایت شود تا بتوانند در حوزههایی مثل تحقیق و توسعه پیشرفت کنند.
وی با اشاره به راهبردهای دولت رئیس جمهور پزشکیان در حوزه تعاون خاطرنشان کرد: از آغاز دولت چهاردهم تأکید کردهایم که مسیر توسعه تعاونیها نیازمند صبر، حوصله و پرهیز از شتابزدگی است. تعاونیها با دستور و اجبار متولد نمیشوند؛ بلکه باید فضا را برای رشد طبیعی آنها فراهم کرد.
میدری با انتقاد از نگاه دستوری و شتابزده به تشکیل تعاونیها گفت: تعاونی یک درخت نیست که بتوان آن را با جرثقیل کاشت. باید مثل یک بذر، با صبر و باغبانی آن را پرورش داد. گاهی سالها طول میکشد تا یک تشکل واقعی و مؤثر شکل بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود نسبت به پدیدهای که آن را «شرکت سهامی با نام تعاونی» خواند، هشدار داد و گفت: اگر در یک تشکل، تنها سه نفر تصمیمگیر باشند و دیگران صرفاً سهامدار باشند، آن تشکل تعاونی نیست، حتی اگر مجوز رسمی تعاونی داشته باشد. تعاونی یعنی هر عضو یک رأی؛ اصالت با انسان است نه سرمایه.
وی با اشاره به گسترش نابرابری در سطح جهانی تصریح کرد: در نظامهایی که اصالت با سرمایه است، نابرابری به شکل شدیدی رو به افزایش است. حتی در ایران نیز، به دلیل رشد اقتصادی پایینتر از ۵ درصد، سهم کارگران از تولید ملی کاهش یافته و تنها صاحبان سرمایه رشد کردهاند.
میدری راه مقابله با این نابرابری را تقویت تعاونیهای واقعی دانست و گفت: اگر میخواهیم ثروت بهطور عادلانهتری توزیع شود، باید ابزارها و سیاستهایی انتخاب کنیم که به نفع شکلگیری تعاونیهای واقعی و مردمی باشد.
وی اظهار امیدواری کرد که با مشارکت همگان، گامهای مؤثری در مسیر افزایش سهم مردم از اقتصاد ملی برداشته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این مسیر، صبر، حوصله و کار جمعی میطلبد؛ اما شدنی است، اگر باور داشته باشیم که تعاونی یک راهحل واقعی برای توسعه متوازن است.
تسهیل و تسریع در عضویت تعاونیها
یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون در این نشست از فعالیت ۲۲۹ اتحادیه شهرستانی در کل کشور خبرداد و گفت: بیش از ۳ هزار نفر در این اتحادیه عضو هستند.
وی ادامه داد: از مجموع ۵۱۵ اتحادیه استانی ثبت شده در سراسر کشور ۳۰۳ اتحادیه با عضویت ۵ هزار و ۴۰۳ نفر مشغول به فعالیت هستند.
رستمی مال خلیفه تاکید کرد: تسهیل و تسریع عضویت تعاونیها در اتحادیههای استانی و شهرستانی در دولت چهاردهم پیگیری میشود.
