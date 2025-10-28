ویروس آنفلوانزا؛از علائم بیماری تا راه های پیشگیری و درمان

محمدامین فاضلی نصرآباد در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ویژگی‌های بیماری آنفلوانزا گفت: آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است که معمولاً در فصل سرما و زمانی که هوا خشک است، شروع به تکثیر کرده و موارد بیماری افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تأثیر تغییرات آب وهوایی بر افزایش این بیماری ویروسی، اظهار کرد: به‌خاطر این تغییرات، آنفلوانزا مخصوصاً در مناطق سردسیری بیشتر در فصل سرما مشاهده می‌شود، اما در مناطق گرمسیر ممکن است به دلیل استفاده از کولر و سایر عوامل در تمامی فصول سال وجود داشته باشد.

متخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با بیان اینکه آنفلوانزا انواع A،B و C دارد، افزود: انواع A و B بر اساس نوع ویروسی که عامل بیماری است، تقسیم بندی می‌شوند و هرکدام از اینها خود زیرگروه‌هایی دارند، ممکن است در طول زمان‌های متفاوت، حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نوع و مدل مختلف از آنفلوانزا ایجاد شود.

علائم بالینی بیماری

فاضلی نصرآباد در خصوص علائم بالینی بیماری ویروسی آنفلوانزا هم بیان کرد: آنفلوانزا بیماری است که معمولاً به‌صورت حاد و ناگهانی شروع می‌شود، یعنی ممکن است بیمار تا روز قبل کاملاً سالم بوده و فعالیت‌های عادی روزمره را انجام می‌داده، اما ناگهان با بدن‌درد شدید، تب و لرز به پزشک مراجعه کند، این شروع ناگهانی همراه با بدن‌درد شدید و تب و لرز، تقریباً وجه افتراق و تشخیص اصلی آنفلوانزا از سایر بیماری‌های مشابه است.

گروه‌های پرخطر

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شناسایی گروه‌های پرخطر پرداخت و تأکید کرد: گروه‌های پرخطر آنفلوانزا در واقع کسانی هستند که اگر مبتلا شوند، با احتمال بیشتری دچار عوارض شدید بیماری می‌شوند.

این متخصص بیماری‌های عفونی گفت: این گروه‌ها شامل افراد بالای ۵۰ و ۶۰ سال، کودکان زیر ۶ سال، مادران باردار، کسانی که اختلالات و بیماری‌های مغزی دارند مانند افرادی که سکته مغزی کرده‌اند یا توده مغزی دارند، افراد با بیماری‌های قلبی-عروقی مانند سکته قلبی، نارسایی قلبی، مبتلایان به بیماری‌های مزمن ریوی مانند آسم، COPD و برونشیت، کسانی که اختلالات عصبی، عضلانی و فلج دارند، افرادی که چاقی شدید و شاخص توده بدنی BMI بالایی دارند و همچنین ساکنین مراکز سالمندان و مراکز مراقبتی هستند.

راه‌های پیشگیری از انتشار بیماری

وی راه‌های پیشگیری از بیماری را در دو بخش اصلی برشمرد و اظهار کرد: روش اول، رعایت بهداشت فردی و عمومی است، فرد بیمار تا حد امکان از حضور در کنار دیگران خودداری کند، فاصله فیزیکی را رعایت و در صورت امکان از اتاق جداگانه‌ای استفاده کرده و وسایل شخصی او از مابقی جدا باشد و دیگران نیز نباید از وسایل شخصی بیمار استفاده کنند.

وی افزود: اگر بیمار در بیمارستان بستری است، باید در اتاق جداگانه‌ای قرار گیرد، همچنین در مدارس، ادارات و سایر مراکز عمومی، اگر کسی بیمار است، باید از حضور در محل کار یا تحصیل خودداری کرده و با مرخصی استراحت در منزل، مانع از ابتلای دیگران شود.

تأکید بر واکسیناسیون گروه‌های خاص

فاضلی نصرآباد، روش دوم پیشگیری را استفاده از واکسن عنوان و تصریح کرد: تزریق واکسن مخصوصاً برای گروه‌های پرخطری که پیش‌تر اشاره شد، مانند افراد مسن، خردسالان زیر ۶ سال، مادران باردار، مبتلایان به دیابت، نارسایی کلیه، بیماری‌های کبدی، افراد با وزن بسیار بالا، نارسایی قلبی، بیماری‌های تنفسی مزمن و افرادی که سکته مغزی کرده‌اند توصیه می‌شود.

وی گفت: این افراد در معرض خطر بیشتری برای عوارض شدید هستند و توصیه می‌کنیم که همه ساله واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

این متخصص در پاسخ به این سوال که چه افرادی نیازمند مراجعه فوری به پزشک هستند، تصریح کرد: بیمارانی که جزو گروه‌های پرخطر هستند و نیاز به تجویز داروهای ضدویروس خاص دارند، افرادی که بیماری شأن چند روز طول کشیده و علائم در حال بدتر شدن است، کسانی که پس از یک دوره بهبودی موقت، دوباره دچار تشدید علائم شده‌اند و همچنین افرادی که علائم خطرناکی مانند تنگی نفس یا کاهش هوشیاری دارند، باید حتماً به پزشک مراجعه کنند.

باورهای غلط و هشدارهای مهم

فاضلی نصرآباد در پایان به چند باور غلط رایج بین مردم در رابطه با بیماری ویروسی آنفلوانزا اشاره کرد و هشدار داد: اولین باور غلط این است که برخی می‌گویند ما واکسن آنفلوانزا زدیم اما باز هم سرما خوردیم، باید توجه داشت که واکسن آنفلوانزا فقط در برابر ویروس‌های آنفلوانزا ایمنی ایجاد می‌کند و جلوی سرماخوردگی معمولی، کرونا یا سایر ویروس‌ها را نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه مصرف خودسرانه و بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان آنفلوانزا کاملاً بی‌اثر است، بیان کرد: این باور که حتماً باید پنی‌سیلین بزنم تا خوب شوم اصلاً واقعیت ندارد و با واقعیت پزشکی فاصله زیادی دارد زیرا آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است و آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی ویروس‌ها هیچ تأثیری ندارند.

متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه جایگزین کردن داروهای محلی و گیاهی به جای داروهای تجویز شده توسط پزشک، کاری بسیار خطرناک است، اضافه کرد: در مواردی که نیاز به مصرف داروی پزشکی وجود دارد، حتماً باید مطابق دستور دقیق پزشک عمل شود و داروهای محلی نباید جایگزین داروهای استاندارد شوند.