آنفلوآنزای امسال با چاشنی کووید و سرماخوردگی؛مصرف خودسرانه دارو ممنوع

محمدامین فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن فصل پاییز و آغاز اپیدمی آنفلوانزا، گفت: با سرد و خشک شدن هوا، شاهد شیوع آنفلوانزا هستیم که علائم کلاسیک این بیماری شامل شروع ناگهانی، تب بالا و بدن درد شدید است.

وی افزود: در حال حاضر، سویه‌های جدیدی نیز در گردش هستند که تفاوت‌هایی با سویه‌های قبلی دارند که گسترش این سویه‌ها سریع‌تر و ممکن است علائم شدیدتر و مشکلات تنفسی بیشتری در بیماران ایجاد کنند.

متخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با بیان اینکه راه‌های پیشگیری مشابه سال‌های گذشته است، بیان کرد: اساسی‌ترین اقدام، تزریق واکسن در انتهای تابستان یا اوایل پاییز است، هرچند با توجه به تغییرات ویروس، اثر محافظتی واکسن ممکن است کمی کاهش یابد، اما به‌طور معمول تا ۸۰ درصد از ابتلاء جلوگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: پرهیز از شرکت در تجمعات غیرضروری، استفاده از ماسک در صورت حضور در اماکن شلوغ، رعایت بهداشت دست‌ها و ماندن در خانه در صورت بیماری، از دیگر اقدامات بسیار مؤثر برای قطع زنجیره انتقال هستند.

گروه‌های در معرض خطر عوارض شدید

این پزشک متخصص هشدار داد: آنفلوانزا هرچند یک بیماری خود محدود شونده است، اما برای برخی گروه‌ها می‌تواند خطرناک و حتی کشنده باشد.

وی ادامه داد: افراد بالای ۶۵ سال و کودکان زیر ۶ سال، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی، کلیوی، ریوی «مانند آسم»، دیابت، چاقی مفرط و بیماری‌های عصبی-عضلانی. همچنین کسانی که به مدت طولانی آسپرین مصرف می‌کنند یا سابقه سکته قلبی دارند، بیشتر در معرض خطر ابتلاء به نوع شدید و عوارض بیماری قرار دارند.

مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک ممنوع است

فاضلی درباره درمان بیماری آنفلوآنزا، تصریح کرد: درمان اصلی برای بیشتر افراد، استراحت در منزل، مصرف مایعات و غذای کافی با پرهیز از چربی و شیرینی زیاد و استفاده از مسکن‌های ساده در صورت تب یا بدن درد است و داروهای ضدویروس خاص فقط برای گروه‌های پرخطر و بیماران بستری، با تجویز پزشک ضروری است.

وی تاکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند آزیترومایسین یا آموکسی‌کلاو، هیچ جایگاهی در درمان آنفلوانزا ندارند و مصرف بی‌رویه آن‌ها علاوه بر بی‌اثر بودن، باعث ایجاد مقاومت دارویی می‌شود و دارو را برای زمانی که واقعاً نیاز است مانند عفونت باکتریال ثانویه در دسترس قرار نمی‌دهد. مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک به شدت ممنوع است.

علائم هشدار و نیاز به مراجعه فوری به پزشک

متخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بیان کرد: اگر فردی دچار احساس تنگی نفس، کاهش سطح هوشیاری، تند شدن غیرعادی تعداد تنفس، افت سطح اکسیژن خون یا بدتر شدن علائم پس از دو سه روز اول شود، باید بلافاصله به پزشک مراجعه کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، علاوه بر آنفلوانزا، ویروس‌های سرماخوردگی و مواردی از کووید -۱۹ نیز در گردش هستند که علائم مشابهی دارند. سرماخوردگی معمولی عمدتاً با استراحت و مراقبت‌های حمایتی بهبود می‌یابد و نیاز به داروی خاصی ندارد. بهترین راه، پیشگیری و مراجعه به موقع برای تشخیص صحیح است.