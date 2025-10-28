به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در چهل و نهمین مراسم تحلیف و دانش آموختگی و میثاق مجاهدان فی سبیل الله با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای حمله رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: خون پاک شهدا مایه افتخار و سربلندی ملت ایران است.
وی با بیان اینکه حضور پررنگ جوانان انقلابی در عرصههای مختلف، تجلی اقتدار نظام اسلامی است، افزود: امروز شاهد تربیت نسلی مؤمن و انقلابی در دانشگاه افسری تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) هستیم که آماده پاسداری از امنیت و شرف این ملت هستند.
سردار رادان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از مهارتهای علمی و عملی، دیوار اقتدار ملی را مستحکمتر از همیشه ساختهاند.
وی با تبریک به دانش آموختگان دانشگاه امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت: این عزیزان با تعهد و ایمان خود، الگویی برای جوانان کشور در مسیر پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی هستند.
سردار رادان خاطر نشان کرد: سپاس و ستایش به روح شهدای عزیز دفاع مقدس، شهدای حرم مطهر و شهدای سپاه. حضور محترم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این مراسم نمادی است از وفاداری به خون شهدا و تعهد به خدمت صادقانه در راستای حفظ امنیت و آرامش کشور است.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود: ما هماکنون شاهد نسل جوان و انقلابی هستیم که بر اساس آموزههای دینی در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) پرورش یافته و آمادهاند تا از حیث امنیت و شرف ملت دفاع کنند. این نسل با اقتدار ملی، رفتار هوشمندانه و اخلاق حرفهای در مدیریت محیط و امنیت جامعه، صلابت نظام اسلامی را تقویت میکند.
وی افزود: امروز زنان و مردان فرماندهی انتظامی در صف مقدم دفاع از عدالت، اخلاق و قانون هستند و با خردمندی و عزم راسخ خود، در مسیر استحکام اقتدار ملی گام برمیدارند. در اینجا یاد و نام شهید سردار باقری و دیگر شهدای گرانقدر را گرامی میداریم و به پیشرفت و رشد اخلاقی جامعه ادامه میدهیم.
فرمانده کل انتظامی اضافه کرد: کشور ایران ثمره ایمان، تعهد و تعامل نسل جوان امروز با آیندهای روشن است. با بهرهگیری از مهارتهای علمی و عملی، نسل جدید میتواند با جامعهای مستحکم و پیشرفته تعامل برقرار کند و الگویی برای همه ملیتها باشد.
سردار رادان ادامه داد: در این راستا، دانشگاه امام حسن مجتبی (ع) مأموریت خود را در تربیت انسانهای مؤمن و آگاه با هدف ارتقا اخلاق و تمدن اسلامی انجام میدهد. ثمره تلاشها و زحمات این نسل، سرافرازی و افتخار برای کشور و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
عالیترین مقام انتظامی کشور در پایان بیان داشت: ضمن تبریک به دانشآموختگان و خانوادههای شأن، یاد و نام شهیدان و مبارزان انقلاب اسلامی را گرامی داشته و از خداوند متعال درخواست میکنیم که همه ما را در مسیر خدمت صادقانه به ولایت و پاسداری از امنیت کشور یاری کند.
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