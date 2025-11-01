به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور با محمد حیدرف، وزیر امور داخله ترکمنستان و رئیس پلیس این کشور در ستاد فرماندهی انتظامی کشور دیدار و گفتگو کردند.

سردار رادان در این نشست با تقدیم خوشامدگویی به وزیر امور داخله ترکمنستان و هیئت همراه اظهار داشت: از دیدار شما عزیزان بسیار خرسندم، مطمئناً این دیدار به تعمیق و توسعه روابط دو کشور کمک می‌کند.

فرمانده کل انتظامی کشور با توضیحاتی درباره ساختار و وظایف انتظامی بیان کرد: بیش از ۸۰ وظیفه و مأموریت در وظایف پلیس جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.

وی با ارائه توضیحاتی درباره عملکرد پلیس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: پلیس ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و در این مسیر ۴۰۰۰ شهید تقدیم کرده‌ایم و سالانه بیش از ۵۰۰ تن کشفیات مواد مخدر داریم و باید بگویم دستاوردهای مبارزه با مواد مخدر جهان شمول است؛ در حقیقت ما در خط مقدم مسیری هستیم که از پیامد مبارزه با مواد مخدر سایر کشورها منتفع می‌شوند.

سردار رادان ادامه داد: بر این باوریم روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان به دلیل وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، تمدنی، تاریخی و سایر تعاملات همواره سازنده بوده است.

این مقام ارشد انتظامی با گریزی بر اشتراکات مرزی ایران و ترکمنستان مطرح کرد: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های کامل انتظامی، تبادل اطلاعات، تنظیم برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، همکاری برای مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و سایر موضوعات آمادگی کامل دارد.

گفتنی است، آقای محمد حیدرف نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور عنوان کرد: این نشست را فرصت مناسبی برای تقویت همکاری‌های پلیسی دو کشور می‌دانم و همین جا مراتب احترام خود را به انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارم.

این مقام مسئول با استقبال از بهره گیری از تجربیات پلیس ایران در حوزه‌های مختلف مطرح کرد: برگزاری این نشست باعث استحکام روابط دوستانه دو کشور برای صیانت از امنیت و نظم خواهد شد.

وی بر لزوم تقویت همکاری‌های دو جانبه به منظور مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.

گفتنی است در این دیدار سردار رادان تشکیل کارگروهی مشترک به منظور تنظیم تفاهم نامه همکاری‌های پلیسی میان ایران و ترکمنستان را پیشنهاد داد.