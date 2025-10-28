  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

بهرام عظیمی از طراحی «اعجوبه‌ها» گفت؛ کودکان مجریان دهه ۶۰ شدند

بهرام عظیمی از طراحی «اعجوبه‌ها» گفت؛ کودکان مجریان دهه ۶۰ شدند

بهرام عظیمی، کارگردان هنری فصل جدید «اعجوبه‌ها» گفت: آیتم‌های متنوعی تدارک دیده شده که در یکی از آنها بچه‌ها شبیه مجریان و گویندگان خبر دهه ۶۰ شده‌اند.

بهرام عظیمی کارگردان هنری برنامه «اعجوبه‌ها» درباره حضورش در فصل جدید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: تولید این فصل از برنامه حدود چهار ماه کشید و در این مدت نزدیک به ۱۰۰ قسمت از این مجموعه ساخته شد. برای این برنامه دکوری زیبا و چشم‌نواز طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به مجری این برنامه نیز اضافه کرد: من محمد اقدم نژاد را پیش از این در برنامه «محفل» دیده بودم و به نظرم اینجا استعداد ویژه‌ای از خودش نمایش داد. او فردی شوخ‌طبع و باانرژی است و در صحنه کاملاً مسلط عمل می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه کار با کودکان چهار تا پنج ساله نیازمند انعطاف و توانایی مدیریت لحظه‌ای است.

عظیمی با اشاره به آیتم‌ها و جزئیات این فصل بیان کرد: در این فصل از «اعجوبه‌ها» آیتم‌های متنوع و ویژه‌ای طراحی شده است برای مثال، گروهی از بچه‌ها در نقش مجری ظاهر می‌شدند و ما با طراحی لباس و گریم آنها را به مجری‌های دهه ۶۰ شبیه می‌کردیم و اینها به گویندگی اخبار یا گزارش آب‌وهوا مشغول می‌شدند. در مجموع، حدود ۵۰ بازی در برنامه طراحی شده است که یکی از آنها بخش اجرای برنامه و دیگری میزگردهایی با حضور کودکان در نقش خانم دکترها یا بازی در استخر و … است.

بهرام عظیمی از طراحی «اعجوبه‌ها» گفت؛ کودکان مجریان دهه ۶۰ شدند

وی ادامه داد: در برنامه، بازی‌های متنوعی طراحی شد که برخی از آنها از فصل‌های گذشته الهام گرفته بود. درواقع ایده‌هایی را که در فصل قبل جواب داده بود، نگه داشتیم و حدود ۶۰ درصد بازی‌ها و آیتم‌ها نیز کاملاً جدید و متناسب با فضای برنامه خلق شدند.

این انیماتور درباره مخاطب سنی برنامه عنوان کرد: برنامه «اعجوبه‌ها» برای گروه سنی کودک تولید شده و تماشای آن برای خانواده‌ها نیز مناسب است. زمان پخش برنامه ساعت ۹:۲۰ شب از شبکه سه سیما تعیین شد تا خانواده‌ها بتوانند به همراه فرزندانشان آن را تماشا کنند. این مجموعه تنوع بالایی دارد، نقش کودکان در آن پررنگ‌تر شده و بازی‌ها هیجان‌انگیز و شاد طراحی شده‌اند.

«اعجوبه‌ها» به تهیه کنندگی مصطفی صادق‌محمدی به صورت شبانه از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 6636868
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها