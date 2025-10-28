بهرام عظیمی کارگردان هنری برنامه «اعجوبه‌ها» درباره حضورش در فصل جدید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: تولید این فصل از برنامه حدود چهار ماه کشید و در این مدت نزدیک به ۱۰۰ قسمت از این مجموعه ساخته شد. برای این برنامه دکوری زیبا و چشم‌نواز طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به مجری این برنامه نیز اضافه کرد: من محمد اقدم نژاد را پیش از این در برنامه «محفل» دیده بودم و به نظرم اینجا استعداد ویژه‌ای از خودش نمایش داد. او فردی شوخ‌طبع و باانرژی است و در صحنه کاملاً مسلط عمل می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه کار با کودکان چهار تا پنج ساله نیازمند انعطاف و توانایی مدیریت لحظه‌ای است.

عظیمی با اشاره به آیتم‌ها و جزئیات این فصل بیان کرد: در این فصل از «اعجوبه‌ها» آیتم‌های متنوع و ویژه‌ای طراحی شده است برای مثال، گروهی از بچه‌ها در نقش مجری ظاهر می‌شدند و ما با طراحی لباس و گریم آنها را به مجری‌های دهه ۶۰ شبیه می‌کردیم و اینها به گویندگی اخبار یا گزارش آب‌وهوا مشغول می‌شدند. در مجموع، حدود ۵۰ بازی در برنامه طراحی شده است که یکی از آنها بخش اجرای برنامه و دیگری میزگردهایی با حضور کودکان در نقش خانم دکترها یا بازی در استخر و … است.

وی ادامه داد: در برنامه، بازی‌های متنوعی طراحی شد که برخی از آنها از فصل‌های گذشته الهام گرفته بود. درواقع ایده‌هایی را که در فصل قبل جواب داده بود، نگه داشتیم و حدود ۶۰ درصد بازی‌ها و آیتم‌ها نیز کاملاً جدید و متناسب با فضای برنامه خلق شدند.

این انیماتور درباره مخاطب سنی برنامه عنوان کرد: برنامه «اعجوبه‌ها» برای گروه سنی کودک تولید شده و تماشای آن برای خانواده‌ها نیز مناسب است. زمان پخش برنامه ساعت ۹:۲۰ شب از شبکه سه سیما تعیین شد تا خانواده‌ها بتوانند به همراه فرزندانشان آن را تماشا کنند. این مجموعه تنوع بالایی دارد، نقش کودکان در آن پررنگ‌تر شده و بازی‌ها هیجان‌انگیز و شاد طراحی شده‌اند.

«اعجوبه‌ها» به تهیه کنندگی مصطفی صادق‌محمدی به صورت شبانه از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.