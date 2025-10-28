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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

برگزاری آئین رسمی آغاز سال تحصیلی با حضور ۶ هزار نو دانشجو

برگزاری آئین رسمی آغاز سال تحصیلی با حضور ۶ هزار نو دانشجو

معاون فرهنگی سیاسی نهاد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از برگزاری آئین رسمی «مهمان مهر» با حضور ۶۰۰۰ نو دانشجو از سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی سیاسی نهاد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از برگزاری آئین رسمی «مهمان مهر» با حضور ۶۰۰۰ نو دانشجو از سراسر کشور خبر داد.

وی اعلام کرد: این مراسم باشکوه، روز چهارشنبه هفتم مهر ماه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، و حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در آن به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: آئین «مهمان مهر» فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهداست. از جمله برنامه‌های این مراسم، بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه و برگزاری آئین ویژه دفاع از پایان‌نامه یکی از شهدای این جنگ است؛ شهیدی که به دلیل شهادت، فرصت دفاع از پایان‌نامه‌اش را نیافت و این مراسم با حضور اساتید دانشگاه و خانواده گرامی آن شهید برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6636878
زهرا سیفی

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