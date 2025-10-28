نخستین گردهمایی دانشجویان ممتاز کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم، مصطفی باقری از برگزاری «در محضر مهر» ویژه دانشجویان ممتاز کشور خبر داد و گفت: این گردهمایی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با هدف تقویت هویت علمی و فرهنگی دانشجویان و ایجاد فضای تعامل میان نخبگان جوان، در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه نخبگان جوان و دانشگاهی به مثابه آینده‌سازان کشور هستند، در خصوص برگزاری گردهمایی علمی فرهنگی «در محضر مهر» عنوان کرد: نخبگان جوان و دانشگاهی آینده سازان کشور هستند و باید حمایت از آنان در اولویت قرار گیرد، در همین راستا نخستین گردهمایی علمی فرهنگی «در محضر مهر» از ۶ تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این رویداد ویژه رتبه‌های اول و دوم مقطع کارشناسی دانشگاه‌های سراسر کشور است، افزود: دانشجویان ممتاز به عنوان سرمایه‌های علمی آینده کشور نیازمند فرصت‌هایی برای گفت‌وگو، هم‌اندیشی و هم‌افزایی هستند. ما تلاش کرده‌ایم با برگزاری این گردهمایی در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، بستری معنوی و فکری برای این تعامل فراهم کنیم.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد، توضیح داد: در طول برگزاری گردهمایی، نشست‌های علمی، فرهنگی و مهارتی متعددی با حضور استادان برجسته کشور برگزار خواهد شد. همچنین بازدیدهای فرهنگی و مذهبی و برنامه‌های گفت‌وگو محور میان دانشجویان و نخبگان علمی در دستور کار قرار دارد.

باقری در پایان هدف از برگزاری این برنامه را «تبیین نقش علم و فرهنگ در تقویت هویت اسلامی ایرانی» عنوان کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که از طریق چنین برنامه‌هایی، روحیه همدلی، تعلق ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان نسل جوان دانشگاهی تقویت شود و دانشجویان ممتاز ضمن آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و علمی کشور، ارتباطات مؤثری برای آینده علمی و حرفه‌ای خود شکل دهند.