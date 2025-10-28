دریافت 817 KB کد مطلب 6636886 https://mehrnews.com/x39rdG ۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵ کد مطلب 6636886 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵ لحظه سقوط جنگنده آمریکایی در دریای جنوبی چین یک جت جنگنده F/A-۱۸F و یک بالگرد MH-۶۰R آمریکا که در مجموع ۵ خدمه داشتند در دریای جنوبی چین سقوط کردند کپی شد مطالب مرتبط وزیر خارجه تایوان: نگران دیدار ترامپ و شی نیستم افت خفیف قیمت نفت در پی فشار اوپکپلاس لحظه سقوط یک جنگنده در فرودگاه دبی+ عکس و فیلم بیت کوین صعودی می شود؟ ثبات طلا در مرز ۳۹۸۰ دلار؛ انتظار بازار برای تصمیم فدرال رزرو برچسبها دریای چین جنوبی جنگنده چین ایالات متحده امریکا
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