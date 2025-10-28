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کد مطلب 6636886
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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

لحظه سقوط جنگنده آمریکایی در دریای جنوبی چین

لحظه سقوط جنگنده آمریکایی در دریای جنوبی چین

یک جت جنگنده F/A-۱۸F و یک بالگرد MH-۶۰R آمریکا که در مجموع ۵ خدمه داشتند در دریای جنوبی چین سقوط کردند

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