ثبات طلا در مرز ۳۹۸۰ دلار؛ انتظار بازار برای تصمیم فدرال رزرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از افت بیش از سه‌درصدی در معاملات روز گذشته، امروز بدون تغییر در ۳۹۸۱ دلار و ۶۷ سنت باقی ماند. در بازار معاملات آتی آمریکا نیز قیمت طلا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۶ درصد کاهش، به ۳۹۹۶ دلار و ۵۰ سنت رسید.

در حوزه سیاسی و تجاری، مقام‌های ارشد اقتصادی چین و آمریکا چارچوب اولیه توافقی را برای تصمیم‌گیری نهایی دونالد ترامپ و شیء جین پینگ تا پایان هفته تنظیم کرده‌اند. ترامپ اعلام کرد احتمال می‌دهد توافقی میان واشنگتن و پکن حاصل شود و در جریان سفر آسیایی خود، از امضای چند توافق در زمینه تجارت و مواد معدنی کمیاب با چهار کشور جنوب شرق آسیا خبر داد.

در بخش سیاست‌های پولی، بازارها چشم‌انتظار تصمیم فدرال رزرو در نشست چهارشنبه هستند؛ پیش‌بینی می‌شود این نهاد نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن نرخ‌های فعلی را بدون تغییر نگه دارند.

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، بهای جهانی طلا حدود ۵۱ درصد رشد کرده و در ۲۰ اکتبر رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت را برجای گذاشته است؛ رکوردی که ناشی از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، امید به کاهش نرخ بهره و افزایش خرید بانک‌های مرکزی بوده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، روند صعودی طلا احتمالاً در سال آینده نیز ادامه دارد و میانگین قیمت سالانه برای نخستین‌بار ممکن است از ۴۰۰۰ دلار در هر اونس فراتر رود. تحلیلگران این روند را نتیجه نااطمینانی‌های اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن می‌دانند.

هم‌زمان، صندوق «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» اعلام کرد دارایی‌های طلای آن با ۰.۷۷ درصد کاهش، از ۱۰۴۶.۹۳ تن به ۱۰۳۸.۹۲ تن رسیده است. داده‌های رسمی اداره سرشماری و آمار هنگ‌کنگ نیز نشان می‌دهد واردات خالص طلای چین از این مسیر در ماه سپتامبر نسبت به اوت ۱۷.۶ درصد افت داشته است.

در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد کاهش به ۴۶ دلار و ۷۴ سنت رسید. پلاتین با ۱.۲ درصد افت، ۱۵۷۱ دلار و ۸۵ سنت معامله شد و پالادیوم نیز با ۰.۸ درصد کاهش، در سطح ۱۳۹۱ دلار و ۱۵ سنت قرار گرفت.