به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه از حمله وحشیانه خود با همکاری سرویس شاباک علیه نیروهای مبارز در جنین واقع در کرانه باختری خبر داد.

شبکه قدس نیز گزارش داد که سه نیروی مبارز فلسطینی در یک غار در منطقه حسن واقع در شمال غرب جنین حضور داشتند که توسط نظامیان صهیونیست محاصره شدند.

اشغالگران بعد از محاصره آنها، حملات شدیدی را علیه این منطقه آغاز کردند و در نهایت این نیروهای فلسطینی را به شهادت رساندند.

علاوه بر حملات هوایی علیه این منطقه تک تیراندازهای رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن مبارزان فلسطینی وارد عمل شدند. در این حملات دست کم ۱۰ فلسطینی نیز بازداشت شدند.