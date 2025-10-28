به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نیروهای امنیتی فلسطین در چارچوب عملیات گسترده خود علیه مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی در نوار غزه تعداد دیگری از این عناصر را بازداشت کردند.

در این عملیات سلاح‌های مزدوران رژیم صهیونیستی نیز ضبط شد. نیروهای امنیتی فلسطین اعلام کردند که دست عدالت تمام مزدوران دشمن را که از اوضاع جنگی در نوار غزه سوء استفاده کردند دربر خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، گروهک یاسر ابوشباب یک باند جنایتکار محلی در داخل غزه است که با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به حمله به مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه و تبدیل کردن این مناطق به صحنه‌های کشتار جمعی می‌کردند. این مزدوران مأموریت‌های دیگری هم برای ایجاد آشوب و هرج و مرج انجام می‌دهند.