  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

ضربه جدید مقاومت فلسطین به مزدوران تل‌آویو در غزه

ضربه جدید مقاومت فلسطین به مزدوران تل‌آویو در غزه

نیروهای امنیتی فلسطین وابسته به مقاومت در نوار غزه از عملیات جدید خود علیه مزدوران رژیم صهیونیستی در این باریکه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نیروهای امنیتی فلسطین در چارچوب عملیات گسترده خود علیه مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی در نوار غزه تعداد دیگری از این عناصر را بازداشت کردند.

در این عملیات سلاح‌های مزدوران رژیم صهیونیستی نیز ضبط شد. نیروهای امنیتی فلسطین اعلام کردند که دست عدالت تمام مزدوران دشمن را که از اوضاع جنگی در نوار غزه سوء استفاده کردند دربر خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، گروهک یاسر ابوشباب یک باند جنایتکار محلی در داخل غزه است که با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به حمله به مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه و تبدیل کردن این مناطق به صحنه‌های کشتار جمعی می‌کردند. این مزدوران مأموریت‌های دیگری هم برای ایجاد آشوب و هرج و مرج انجام می‌دهند.

کد مطلب 6637108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ج IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      صهیون سگ آمریکا در منطقه مرگ بر صهیون پست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها